شكرا لقرائتكم خبر عن ‏وفاة عميد سعودي كبير غرقاً في البحر أثناء إنقاذ ابنه الصغير بالمنطقة الشرقية..تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏وفاة عميد سعودي كبير غرقاً في البحر أثناء إنقاذ ابنه الصغير بالمنطقة الشرقية..تفاصيل صادمة 2023/06/01 الساعة 08:35 مساءً (جهينةيمن) توفي يوم الجمعة الماضية، العميد "سالم السهلي" غرقاً في بحر شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية أثناء إنقاذ ابنه الصغير. وواسى مواطنون ذوي العميد "سالم السهلي"، في وفاة فقيدهم، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن ينزله الله منزلة الشهداء. اقراء ايضاً : الجدير بالذكر أنه تمت الصلاة على العميد "سالم السهلي"، أول أمس السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير بالمجمعة، حيث أن العزاء كان بمنزل المرحوم بحي الجامعيين في شارع التويجري.

كانت هذه تفاصيل خبر ‏وفاة عميد سعودي كبير غرقاً في البحر أثناء إنقاذ ابنه الصغير بالمنطقة الشرقية..تفاصيل صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.