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عدن - ياسمين التهامي - لن ينامو هذه الليلة.. قرارات تصدرها الجوازات السعودية تؤرق جميع المقيمين في المملكة
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق، 12 ألف 543 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تنوعت عقوباتها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وذلك خلال شهر رمضان 1444 هـ.
ونبهت «الجوازات» على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
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ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال برقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
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