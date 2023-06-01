شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يكشف عن مشروب يقلل من تهيج القولون العصبي والتغيرات الهضمية والتخمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الدكتور فهد الخضيري عن مشروب يقلل تهيج القولون العصبي والتغيرات الهضمية. وقال الخضيري عبر حسابه في تويتر : ” عندما تشعر بتغيرات هضمية وارتباك أو اضطراب وتهيّج قولون عصبي ( أو تخمة، وعسر هضم وإمساك … الخ) لازم تصنع لك مشروب أعشاب دافئة بالليمون، أو عصير برتقال باللب والألياف والليمون ، أو أي مشروب حار (أو شاي أخضر) تضيف إليه ليمون وقرفة وبابونج أو أي أعشاب وقليل من الكمون المطحون والكركم ” . .

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