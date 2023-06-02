شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن آخر موعد لمغادرة المعتمرين استعدادا لموسم الحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن آخر موعد لمغادرة المعتمرين استعدادا لموسم الحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن آخر موعد لقدوم حاملي تأشيرات العمرة هو 15 ذي القعدة وآخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذي القعدة مشيرة إلى أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

تقديم الخدمات للحجاج

كما أكدت انه فى سياق خدمة الحجاج أكملت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أعمالها بكامل طاقتها لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن لموسم الحج لهذا العام.

اقراء ايضاً :

خدمة مميزة

الجدير ذكره، ان هذه التجهيزات تأتى وفق الخطة الصحية المتكاملة التي أعدتها الوزارة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن، حيث أوضحت صحة جدة أنه تم دعم مختلف المواقع بـ 75 سيارة إسعاف بمدينة جدة والمحافظات التابعة لها، منها 18 فرقة جاهزة للتدخل السريع على مدار 24 ساعة.