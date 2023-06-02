وفدان أوروبي وأممي يطلعان على الوضع الإنساني في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - زار وفدان أوروبي وأممي، الخميس، محافظة مأرب؛ للإطلاع عن الوضع الانساني، وأبرز الاحتياجات في مخيمات النازحين بالمحافظة التي تستقبل أكثر من 60% من النازحين اليمنيين.

واستقبل وكيل المحافظة، عبدالله الباكري الخميس، كلا على حده، مدير مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن هيثر بلاكويل، وممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) في اليمن، حسين جادين.

وحسب وكالة سبأ، فقد ناقش الوكيل مع الجانبين المشاريع المستقبلية التي ستنفذها المنظمتان في محافظة مأرب.

وأطلع الوكيل الباكري، وفدي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو، على الوضع الإنساني للنازحين والمجتمع المحلي في المحافظة وأهم الاحتياجات الإنسانية في مجال الخدمات الأساسية.

وأكد أهمية توسيع الشراكة الإنسانية مع المنظمات الأممية ورفع حجم تدخلاتها والتركيز على مشاريع التعافي والتنمية المستدامة، وتطوير البنى التحتية.

وجدد الوكيل الباكري تأكيد السلطة المحلية بالمحافظة، وحرصها على تقديم نموذج إيجابي في التعاون والشراكة مع شركاء العمل الإنساني.

وأشار الوكيل الباكري، إلى أهمية دعم القطاع الزراعي بالمدخلات الزراعية المختلفة وتنفيذ مشاريع التأهيل والتدريب وتنمية الثروة الحيوانية والرصد المائي.

ولفت إلى حاجة المحافظة لتطوير وتحديث المختبرات الزراعية ودعم صغار المزارعين بهدف تحسين إنتاجهم ورفع مستوى دخلهم وإسهامهم في توفير الأمن الغذائي .

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في اليمن، أن زيارتها لمحافظة مأرب، تهدف للاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني وأبرز الاحتياجات في مخيمات النازحين وتقييم المشاريع التي نفذها الاتحاد الأوربي بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.

بدوره أكد ممثل منظمة (الفاو) في اليمن، أن زيارته والوفد المرافق له إلى المحافظة تهدف إلى بحث أوجه التعاون والشراكة مع المكاتب ذات العلاقة لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودراسة الواقع، وتحديد احتياجات المزارعين، ورفع القدرات وضبط الدراسات الميدانية وتقوية سلسلة الزراعة، والتعاون المتكامل مع المكاتب المختصة لرفع كميات الإنتاج والحد من انتشار الجوع وسوء التغذية كون المحافظة إحدى سلات اليمن الغذائية.