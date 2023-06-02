شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحكومة السعودية تسعد قلوب الزائرين وهذا ما تم تجهيزه في المطارات وسوف يتم افتتاحه قريبا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء "نيابة السياحة" في المقر الرئيس للنيابة العامة، والنيابات التابعة لها في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة، وذلك بمسمى "نيابات السياحة".

وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد أعداد السياح والزوار للمملكة، ورغبة من النيابة العامة في إنهاء إجراءات قضاياهم في المنافذ الجوية خلال وقت قصير وفق النظام ومبادىء العدالة الناجزة، بما يتوافق مع مستهدفات السياحة، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام، وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).