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عدن - ياسمين التهامي - تجاوزت الخطوط .. عارضة الأزياء السعودية مودل روز تسبب غضب عارم في المملكة بسبب اطلالتها الاخيره

وشاركت مودل روز، إطلالتها مع جمهورها على السوشيال ميديا، لكنها تعرضت لهجوم حاد من المتابعين الذين رأوا أنها تسيء للسعودية بتصرفاتها.

وشهد مهرجان كان بنسخته الـ76 هذا العام حضوراً أمريكيا قوياً مع منافسة عدد كبير من الأفلام في المسابقة الرسمية، كما يشهد للمرة الأولى وجود أفلام لسبع مخرجات. وحضرت فنانات وعارضات ومشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات المهرجان.

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وشاركت “مودل روز” متابعيها على قناتها في “يوتيوب” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً بنفسجي اللون يشبه الغيم بتلافيفه من الخلف، وبدت وهي تنزل عبر درج لولبي.من عارضة الأزياء مودل روز؟

وتعتبر مودل روز من أشهر عارضات الأزياء على مستوى دول الخليج والعالم العربي، وحققت نجاحًا كبيرًا في مجال عروض الأزياء، ولها العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

اسمها الحقيقي روان عبد الله أبو زيد، ولدت في الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1989 في المنطقة الشرقية في السعودية، وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت نشاطها في عرض الأزياء عام 2013 واكتسبت شهرة واسعة.وتصدرت “مودل روز” المواقع الفنية العربية والمجلات لأنها أول عارضة أزياء من السعودية تقوم بعرض الأزياء والملابس على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت شهرة واسعة بهذه الطريقة