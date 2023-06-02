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عدن - ياسمين التهامي - كريستيانو رونالدو يغادر السعودية بشكل عاجل.. ما القصة؟!

يُغادر لاعب النصر ، البرتغالي كريستيانو رونالدو الآن على متن طائرة خاصة للتمتع بالإجازة الخاصة به و ذلك قبل انضمامه لمنتخب بلاده في تصفيات يورو 2024.

ويتقدم رونالدو، قائمة منتخب بلاده لمواجهتي البوسنة والهرسك، وأيسلندا، في تصفيات كأس الأمم الاوروبية “يورو 2024”.

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ويخوض المنتخب البرتغالي أولى مبارياته في التصفيات في البرتغال ضد البوسنة والهرسك، في 17 يونيو القادم، فيما تأتي ثاني المواجهات في 20 يونيو القاد ضد أيسلندا في رابع الجولات، على ملعب لاوجاردالسفولور، في أيسلندا.