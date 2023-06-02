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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أوامر ملكية موجهه للمرور السعودي بصورة مستعجلة .. اعفاءات جديدة لي؟

إن الإدارة العامة للمرور في السعودية تواصل جهودها الرامية إلى حفظ النظام على الطرق وحماية حياة المواطنين والمقيمين، حيث طالبت أصحاب جميع المركبات بسرعة إسقاط السيارات التالفة والمهملة، وذلك عبر تسجيلها في بوابة أبشر الإلكترونية.وتستمر الإدارة في نشر التحديثات والعمل على توضيح الغرامات المترتبة على تأخير إسقاط المركبات، مع توفير فترة مهلة للمالكين للإسقاط الممتدة حتى الأول من مارس المقبل 2023.

وتواصل أمانات المدن والمحافظات حملاتها لإزالة السيارات الخربة والمهملة من الشوارع والميادين، وذلك في إطار الخُطَّة القومية لمعالجة التشوه البصري وإزالة المخالفات.

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وتذكر الإدارة المالكين بالغرامات المترتبة على تأخير إسقاط المركبات، وتؤكد أنها ستتحمل كافة الغرامات المترتبة على من يقوم بنقل ملكية مركبته التالفة بدلاً من إسقاطها.

وتشجع الإدارة الإسراع في الإسقاط للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من التشوه البصري، ولتجنب الغرامات المرتفعة المترتبة على التأخير في الإسقاط.