تعز.. تهدم منزلين وإصابة أربعة أشخاص جراء انهيار صخري في منطقة "الضباب"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متفاوتة، وتهدم منزلين، جراء انهيار صخري في منطقة الضباب غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن صخرة كبيرة انزلقت على منزلي المواطن (عبدالله مهيوب ثابت محمد)، وابنه، أمس الخميس، في منطقة الضباب ‎غربي تعز، أدت إلى تهدم المنزلين وإصابة امرأتين وطفلين.



وأوضحت المصادر أن زوجة "عبدالله مهيوب" وطفليه "عبدالرحيم، رحمة"، وزوجة ابنه، أصيبوا في الحادثة وجرى نقلهم إلى مستشفى الثورة العام بمدينة تعز، لتلقي العلاج.



وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت محافظة تعز، ومحافظات يمنية أخرى انزلاقات صخرية جراء تدفق سيول الأمطار، وتسببت تلك الانزلاقات بخسائر بشرية وأضرار كبيرة في الممتلكات.

