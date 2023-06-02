ضمن جرائمها الانتقامية.. مليشيا الحوثي تُفجّر منزل قيادي في المقاومة جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - فجّرت مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة، منزل قيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) ضمن مسلسل جرائمها الانتقامية بحق المناوئين لها.



وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية فجّرت منزل القيادي في المقاومة الشعبية "علي الحجازي" في منطقة "الروضة" جنوبي مأرب، وفقاً لموقع "مأرب 360 " المحلي.



وحسب رصد خاص لـ "يمن شباب نت"، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت منذ فبراير الماضي، على تفجير 11 منزلا لمناوئين لها في محافظة مأرب.



ومنذ بداية الانقلاب أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير مئات المنازل لمعارضي الانقلاب في المحافظات التي تحلتها بقوة السلاح.

