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عدن - ياسمين التهامي - طريقة جهنمية وعبقرية من مختص سعودية تقلل استهلاكك للبنزين لسيارات حتى 40%

كشف المختص في المواصفات والطاقة، المهندس السعودي وسام القرني عن طريقة يمكن من خلالها تقليل استهلاك المركبات للبنزين بنسبة كبيرة قد تصل إلى 40% عن معدل الاستهلاك اليومي.

وقال القرني خلال مداخلة له مع برنامج "اليوم"، والذي يبث على قناة "الإخبارية": "إذا تم تجنب التسارع والتباطؤ في الأماكن المزدحمة سيقل استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 40%"

وأوضح القرني أن عمليات التسارع والتباطؤ تزيد من كمية الاستهلاك للبنزين، إذ أنه كلما زادت السرعة بشكل مفاجئ زاد ذلك من الحمل على المحرك، الأمر الذي يزداد معه استهلاك الطاقة.

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وأضاف بقوله: "كذلك عندما تسير السيارة بسرعة عالية فإننا نحتاج إلى طاقة أكبر لعمليات الإيقاف وتهدئة السرعة، ولذلك تكون زيادة استهلاك البنزين عالية عند القيادة بهذه الطريقة".

وأشار القرني إلى أن هناك دراسات عالمية قد تمكنت من اثبات إمكانية تقليل استهلاك البنزين بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30% على الطرق السريعة، بالإضافة إلى نسبة من 10 إلى 40%، مؤكدًا أن هذه طريقة مثبتة ومطبقة عالميًا.