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عدن - ياسمين التهامي - مفاجئة . الأمير السعودي الوليد بن طلال يمنح مبلغ ضخم من المال لعامل بسيط.. يفاجئة بالرفض لهذا السبب

أعادت مواقع التواصل الاجتماعي نشر فديو للامير السعودي البارز ورجل الاعمل والملياردير الوليد بن طلال وهو يمنح مبلغ كبير من المال لعامل يمني بسيط يعمل في مزرعة احد اصدقائهوقد كان السبب في تلك المنحة السخية هو اعجاب الامير ببساطة ذلك العامل وعفويته والطريقة التي رد بها على سؤاله حين عرض عليه ان ينتقل على كفالته مقابل مرتب كبير

تلقيت اتصال هاتفي من صديقي السعودي الذي كان يعمل مسؤولا في مجلة روتانا التابعة للأمير الوليد بن طلال ، وقد دعاني لحضور مناسبة زفاف احد اصدقائه ، ففرحت بالدعوة ولبيت الدعوة ، وعندما سألني ان كنت اعرف العريس ام لا ، قلت له لا يهمني من هو العريس ، كل ما يهمني كيف سيكون اللحم الذي سيقدمونه على وجبة العشاءالامير الوليد بن طلال استدعى العامل اليمني وعرض عليه ان ينقل كفالته عليه وسوف يضاعف له الراتب لكن العامل اليمني رفض ، وحين سأله الوليد عن السبب قال انه لم يستطع ان يسافر عندما ولدت زوجته مولوده الاول والسبب ان كفيله كان مسافرا ولم يراه الا بعد ان اصبح طفله قد تجاوز عاما كاملا لكثرة مشاغله ، اما انت ياسمو الامير فلن اراك في حياتي كلها

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اقسم لي صديقي ان الوليد بن طلال ضحك حتى دمعت عيناه ، ثم سأله ان كان سعيدا مع كفيله ، فهز راسه موافقا وقال انه سعيد مع كفيله الطيب ولكن اسرته تعيسة لأنه عجز ان يبني لهم بيت يأوي زوجته واطفاله ، فأمر له الوليد بمكافئة كبيرة تمكنه من بناء بيته ، وقال له حرفيا اذا نقص المال فاخبرني ، واذا زاد فهو لك ،

واختتم صديقي قصته التي اقسم لي مرارا وتكرارا انها حقيقية ، ان العامل لا يغفل ابدا عن الدعاء للامير الوليد بن طلال منذ ان بنى بيته وسكنت فيه عائلته، وضحك حين قلت له هل تريد ان تلمع الامير الوليد ، فسخر مني وقال الوليد ليس بحاجة لتلميع فهو من اشهر رجال العالم ، وحينها قلت له انه حتى لو لم يدعي ذلك العامل البسيط للامير فإن الله يعلم مافعله الوليد ، وتذكر ياصديقي ان صنائع المعروف تقي مصارع السوءهو من اروع السعوديين الذين تعرفت عليهم حين كنت اعمل في مجلة روتانا ، فهو رحب الصدر ، سريع البديهة ويضحك من قلبه من ابسط الامور ، لذلك حين قال لي انه كان يعتقد انني لن البي الدعوة، قلت له فعلا ما كنت لا افعل لولا ان ام محمد لا تريد ان تعد لي وجبة العشاء ، والافضل ان اذهب لتناول العشاء والا سوف انام خاوي البطن وهو امر لا قدرة لي عليه ، فأنا اصبر على كل شيء الا الجوع

المهم وجدها مناسبة ليحكي لي قصة حقيقية عاشها هو بنفسه ، واخبرني ان احد الاثرياء السعوديين الذي يمتلك كثير من المزارع ، قد تمكن من اضحاك الامير الوليد بن طلال بشأن قصة عامل يمني يعمل مزارع في احد مزارعه الكثيرة ، والحكاية ان هذا الثري كان يؤدي صلاة الظهر اماما ، ولم يكن يصلي معه سوى هذا العامل اليمني ، وحين قال استوووو رد عليه العامل اليمني (( كيف نستوي ياشيخ ومافي في المسجد الا انا وانت )) ويقول الرجل الثري انه لم يتمكن من اتمام الصلاة بسبب انه كان يضحك بشدة مما قال العامل اليمني