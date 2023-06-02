شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العبارة التي كتبت على تاج زوجة ولي عهد الأردن الأميرة رجوة آل سيف في حفل زفافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على العبارة التي كتبت على تاج زوجة ولي عهد الأردن الأميرة رجوة آل سيف في حفل زفافها

ارتدت الأميرة رجوة آل سيف زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، تاجا ماسيا. وحمل تاج الأميرة رجوة عبارة باللغة العربية هي "رجوة من الله"، وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا عليها في الكلمة التي ألقتها خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي. اقراء ايضاً : وتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان أمس الخميس. وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً و المهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.



كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على العبارة التي كتبت على تاج زوجة ولي عهد الأردن الأميرة رجوة آل سيف في حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.