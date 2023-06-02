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عدن - ياسمين التهامي - إيفانكا ترامب تُفاجئ الجميع بظهورها الصاروخي في حفل ولي العهد الأردني على رجوة السعودية .. شاهد .

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة لعدد من المدعوين إلى حفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله وزوجته رجوة آل سيف.

وظهرت إيفانكا ترامب، ابنة دونالد ترامب، في حفل الزفاف الملكي، حيث شوهدت وهي تتحدث مع الأمير ويليام.

وكانت إيفانكا وزوجها بين مجموعة من الضيوف البارزين في هذا الحدث، بما في ذلك السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، بحسب ديلي ميل.

وشوهدت إيفانكا وهي تشارك في محادثة هادئة مع الأمير ويليام، وفقا لصورة تم التقاطها كانا يتحدثان إلى بعضهما البعض، بينما يمكن رؤية كيت، أميرة ويلز وهي تسير أمامهما.



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