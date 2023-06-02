بتكلفة 130 ألف دولار.. مؤسسة توكل كرمان تعلن الانتهاء من مشروع شق طريق جارة بريف تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مؤسسة توكل كرمان الانتهاء من مشروع شق ورصف طريق عزلة جارة في مديرية المسراخ بريف محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وأقامت المؤسسة حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة افتتاح هذا المشروع الحيوي والذي بدأ العمل فيه منذ أكتوبر العام الماضي بتكلفة بلغت قرابة 130 ألف دولار.



وأكد القائمون على المشروع وإدارة المؤسسة بأن هذا الطريق سينهي معاناة أكثر من 5 آلاف نسمة يتوزعون على خمس قرى في مديرية المسراخ.



وأشاد مدير مديرية المسراخ يحيى إسماعيل بالمشروع وقال، إنه يمثل شريان حياة لعدد كبير من المواطنين في المحافظة.



وشمل إعادة تأهيل الطريق بالمسح والتسوية وبناء الجدران الساندة، ثم الرصف بالأحجار وإنشاء سواقي لتصريف مياه الأمطار.



وتكمن أهمية المشروع كونه نفذ في منطقة جبلية شديدة الوعورة، وتقطعت بسكان القرى المستهدفة السبل حيث كانوا يواجهون مشاقًا كبيرة في إيصال المواد الغذائية وتعثر الكثير من أبنائها عن مواصلة التعليم بسبب وعورة الطريق وتوفي كثيرون في جبالها أثناء محاولات نقلهم إلى المستشفيات.



وسيسهم المشروع في التخفيف من معاناة المجتمع في الوصول إلى الخدمات وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل الشريحتان اللتان تحملان أعباء نقل المواد التموينية للمنازل من مناطق بعيدة، كما سيخفف المشروع من عملية التسرب المدرسي.

