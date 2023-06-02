مأرب.. تشييع رسمي وشعبي لجثمان قائد لواء الدفاع الساحلي العميد "زكي الحاج"

المنامة - ياسر ابراهيم - شيع اليوم الجمعة، بمدينة مأرب جثمان قائد لواء الدفاع الساحلي العميد الركن زكي عبدالله حسن الحاج، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وجرت مراسم التشييع للفقيد العميد الحاج بعد الصلاة عليه، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز وعدد من رؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، وبمشاركة جموع من رفاق الفقيد وأهله ومحبيه.



وقدم رئيس هيئة الأركان العامة واجب العزاء وصادق المواساة لأهله وأقاربه، مشيدا بالبصمات الخالدة التي تركها الفقيد في معركة اليمن الكبير ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وقال الفريق بن عزيز، إن العميد الركن زكي الحاج كان يتمتع بالشجاعة والحنكة والوطنية والقيادة ولم يألو جهداً في مقارعة مليشيا الحوثي في مختلف الميادين.



ومن جانبهم، أشاد المشيعون بمناقب الفقيد وتضحياته وبطولاته الخالدة، مؤكدين السير على دربه ودرب شهداء الوطن حتى تحرير اليمن من العصابة الحوثية الإرهابية.



وتوفي قائد لواء الدفاع الساحلي، مساء الأربعاء الماضي، إثر حادث مروري بمدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين جنوب البلاد.

