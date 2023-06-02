شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “عايزه حد يسوي فيهم هيك” شاهد اوقح ظهور لشقيقة هيفاء وهبي بالبكيني تكشف كل شيئ.. والجمهور: شكلها في حالة سُكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت رولا يموت شقيقة الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة ببكيني فاضح.

ظهرت رولا بإطلالة جريئة للغاية وبدت مرتدية بكيني مُثير جدا باللون الزهري.

أثارت الصورة غضب الجمهور وانهالوا عليها بالتعليقات السلبية والشتائم، وعلقوا قائلين” شو هالقرف”.

من هي رولا يموت شقيقة هيفاء وهبي؟

شقيقة هيفاء وهبي ، رولا يموت، هي عارضة أزياء لبنانية ولدت في بيروت عام 1984 والدها لبناني وأمها مصرية، ولها ارتباط عائلي ببعض الشخصيات اللبنانية المعروفة.

تشتهر رولا بنشرها صور جريئة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما ترتدي ملابس البحر المثيرة.

كما أنها تبدي اهتمامًا بمجال الفن والتمثيل وتطمح لدخول عالم السينما، وتم تقديم العديد من العروض السينمائية لها في مصر.

تثير رولا يموت الجدل من وقت لآخر بمظهرها المثير وينقسم المتابعين الى قسمين منهم من يعبر عن إعجابه بها، ومنهم من ينتقدها بسبب جرأة مظهرها.

بالإضافة إلى شهرتها في مجال الفن والتمثيل، تشتهر أيضاً في عالم الموضة، وتظهر في العديد من الأحداث والمناسبات وتنشر صورها مع المصممين بالملابس الفاخرة..