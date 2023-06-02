شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الموارد البشرية تعلن أستبعاد المقيمين من هذة الجنسية نهائيًّا من المملكة بسبب فعلهم هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد ، الطرد الدائم لموظف من المملكة بعد أن نشر تغريدات مسيئة. وقال الحماد في تصريحات لـ “صحيفة المقال” إن الوزارة قامت بفحص شركة تستخدم وافداً عربياً لنشرها تغريدات مسيئة. وأكد الحماد أن الشركة طردت الموظف فور ظهور تغريداته المسيئة ، مشيرا إلى أن الوافد غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائية. .

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