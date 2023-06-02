شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بقسط 700 ريال سعودي امتلك سيارة مستعملة فخمة ولفترة محدودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بقسط شهري 700 ريال إمتلك سيارة مستعملة في الرياض، صنفت السيارات هيونداي من السيارات الإقتصادية لإنها توفر الكثير في إستخدام الوقود ولذلك فهي إختيار ممتاز في السفر لمسافات طويلة كما أنها مجهزة للسير عبر الطرق الصعبة والمنحدرات، بالإضافة إلى قطع غيارها متوفرة بكثرة وسعرها المناسب لجميع الفئات.

سيارة هيونداي إلنترا 2012 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2012 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول، ونوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء. يوجد في السيارة مشغل اسطوانات وبلوتوث، وجنوط قوية وإنذار. يوجد بهذه السيارة مبدل أقراص وراديو كاسيت ونظام فرامل مانع الانغلاق، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، وحساسات أمامية وخلفية. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 180,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة الرياض. تعرض سيارة هيونداي النترا 2012 للبيع بسعر 20,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و700 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة.

للبيع سيارة هيونداي سانتافي 2016 مستعملة سيارة هيونداي سنتافي 2016 تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية وباور، وريموت كنترول ومرايات أمامية لونها أسود تعمل بالكهرباء. يوجد في السيارة مشغل دي في دي وبلوتوث، وراديو كاسيت ومشغل اسطوانات. يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد تعمل بالكهرباء، وجنوط قوية ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 140,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة الرياض. تعرض سيارة هيونداي سنتافي 2016 للبيع بسعر 28,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 4,000 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة. سيارة هيونداي إلنترا 2018 مستعملة للبيع سيارة هيونداي إلنترا 2018 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بمرايات تعمل بالكهرباء، ومكيف، وفرش قماش، وباور، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية. يوجد في السيارة مشغل اسطوانات، ومدخل USB، وراديو كاسيت، ومدخل AUX، وكشافات ضباب. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 100,500 كم. توجد هذه السيارة في مدينة الرياض. تعرض سيارة هيونداي إلنترا 2018 للبيع بسعر 21,000 ريال سعودي. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة. للبيع سيارة هيونداي توسان 2017 مستعملة

سيارة هيونداي توسان 2017 تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف، وفرش قماش، ومكيف هواء، وباور، ومرايات تعمل بالكهرباء، وريموت كنترول. يوجد في السيارة النظام الذكى لركن السيارة، ومرايات ضم وإغلاق، وفرش جلد، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية. كما يوجد في السيارة زجاج فاميه، وبلوتوث، وراديو كاسيت، ونظام تحكم في الطاره، ومبدل أقراص، ومشغل دي في دي، ومثبت سرعة. تحتوي السيارة على مشغل اسطوانات، ومدخل AUX، ومدخل USB، حساسات أمامية وخلفية، ووسادة هوائية جانبية، وإنذار. كما تحتوي السيارة أيضا على نظام توزيع قوة الفرامل، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، ووسادة هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة. يوجد في السيارة وسادة هوائية للركاب، وجنوط، وكشافات ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وكاميرا خلفية. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 79,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة الرياض. تعرض سيارة هيونداي توسان 2017 للبيع بسعر 28,000 ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة. سيارة هيونداي إلنترا موديل 2013 مستعملة للبيع سيارة هيونداي إلنترا 2013 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بباور، وريموت كنترول، ومرايات ضم وإغلاق تعمل بالكهرباء، وفرش جلد، والنظام الذكى لركن السيارة. يوجد في السيارة فرش قماش، نوافذ زجاج فاميه كهربائية خلفية وأمامية، ومشغل دي في دي، ومدخل AUX. كما يوجد في السيارة مشغل اسطوانات، ومدخل USB، وراديو كاسيت، حساسات أمامية، ووسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية جانبية. تحتوي السيارة على نظام توزيع قوة الفرامل، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة. تحتوي السيارة أيضا على قفل مركزى للأبواب، وإنذار، وجنوط، وسبويلر خلفي، وكشافات ضباب، ومثبت سرعة كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 79,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة الرياض. تعرض سيارة هيونداي إلنترا 2013 للبيع بسعر 28,000 ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة. للبيع سيارة هيونداي النترا موديل 2017 مستعملة سيارة هيونداي النترا 2017 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء. يوجد في السيارة نظام ذكي لركن السيارة ونظام توزيع قوة الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية. كما يوجد بهذه السيارة مشغل اسطوانات ومشغل دي في دي وبلوتوث، وجنوط قوية وكشافات إضاءة أمامية. تحتوي السيارة أيضا على بلوتوث وكشافات ضباب أمامية، ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وإنذار. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 15,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة جدة. تعرض سيارة هيونداي النترا 2017 للبيع بسعر 17,000 ريال سعودي.

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كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة. سيارة هيونداي النترا 2015 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2015 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بمرايات ضم إغلاق ومكيف ذات برودة عالية، ونظام ذكي لركن السيارة. يوجد في السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش تعمل بالكهرباء. يوجد بهذه السيارة سبويلر خلفي ونوافذ خلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء، ونظام تحكم في الطارة. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 152,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة جدة. تعرض سيارة هيونداي النترا 2015 للبيع بسعر 18,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و1,500 ريال سعودي بداية كل شهر. للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة.

للبيع سيارة هيونداي النترا 2017مستعملة سيارة هيونداي النترا 2017 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول، وباور وفتحة سقف ومرايات أمامية لونها فضي تعمل بالكهرباء. ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء. يوجد بهذه السيارة مبدل أقراص ومشغل دي في دي، ومشغل اسطوانات ووسادة هوائية للسائق والركاب، ونظام فرامل مانع الانغلاق وكشافات ضباب أمامية وإنذار. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 123,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة الرياض. تعرض سيارة هيونداي النترا 2017 بسعر 30,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 1,500 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة.

سيارة هيونداي ازيرا موديل 2010 مستعملة للبيع سيارة هيونداي ازيرا 2010 تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومرايات ضم للإغلاق، وريموت كنترول لفتح وقفل الأبواب ومكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية لونها أسود تعمل بالكهرباء. يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد تعمل بالكهرباء، ونوافذ خلفية زجاجية تعمل بالكهرباء ونظام تحكم في الطارة، وراديو كاسيت ومشغل اسطوانات. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 150,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة تبوك. تعرض سيارة هيونداي ازيرا 2010 للبيع بسعر 14,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2,000 ريال سعودي مقدم و3,000 ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم الظاهر في الصورة. سيارة هيونداي النترا موديل 2015 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2015 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. كما أنها هذه السيارة تتميز بمثبت سرعة وكاميرا خلفية وإنذار وجنوط قوية، وكشافات إضاءة أمامية وخلفية. يوجد في السيارة ليد امامي، وحساسات أمامية وخلفية. يوجد بهذه السيارة فتحة سقف وبلوتوث وراديو كاسيت، ونوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء. تحتوي السيارة أيضا على نظام فرامل مانع الانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل. كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 152,000 كم. توجد هذه السيارة في مدينة جدة. تعرض سيارة هيونداي النترا 2015 للبيع بسعر 18,000 ريال سعودي كاش..