شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاجعة هزت السعودية سرقة سيارة وبداخلها طفلين وامرأة.. والمفاجأة الصادمة ما فعله الجاني بهم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت أجهزة الأمن التابعة لمكة المكرمة من إلقاء القبض على الشاب المتهم في حادثة سرقة سيارة متوقفة في وضع التشغيل، وبداخلها مرأة وطفلين مما أدى لسقوطهم من السيارة وإصابتهم. وقد وقع الحادث في حي بطحاء قريش في مكة، عندما قام أحد الأشخاص بخطف سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل وبداخلها زوجته وطفليه في طريق عودتهم إلى المنزل، وعندما حاول الهرب بالسيارة ألقت الزوجة نفسها من السيارة مع أطفالها، مما أدى لسقوطهم من السيارة وإصابتهم إصابات بالغة.حاول سرقة السيارة فعّرض حياة أم وطفليها للخطر :

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تفاصيل الحادث في أنه أثناء عودة أحد المواطنين مع زوجته وأطفاله إلى منزلهم بالسيارة، توقف الزوج بجانب أحد المحال التجارية لشراء بعض المستلزمات، لذا ترك السيارة مشغلة، وبداخلها زوجته وطفليه. عندها تفاجأت الزوجة بشخص يقتحم السيارة ويحاول سرقتها، مما أفزعها وجعلها تحاول فتح الباب وإلقاء نفسها سريعاً خارج السيارة حاملة أحد أطفالها ومحاولة سحب الطفل الآخر لإنقاذه، ولكن دون جدوى. حيث كان المتهم قد أسرع بقيادة السيارة بسرعة كبيرة ليهرب بها، مما أدى لسقوط الأم وأطفالها وإصابتهم

. المتهم سحل الزوجة على الرصيف لمسافة نصف كيلو حيث أثناء محاولة الزوجة الهروب من السيارة كانت عباءتها قد تعلقت بالباب الأمامي للسيارة مما أدى لسحلها على الأسفلت لمسافة تصل إلى ٥٠٠ متر، وكسر ذارع طفلها الذي كان تحمله على يدها، وسقوط الطفل الآخر من السيارة مما أدى لإصابته. و

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نقل الزوجة والأطفال فور وقوع الحادث إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم، وإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة. وبعد إجراء الكشوفات الطبية على الزوجة والأطفال تبين إصابتهم بجروح من الدرجة الأولى والثانية وكسور، وإصابة الزوجة بجروح بالغة نتيجة سحلها على الأسفلت لمسافة نصف كيلو. القبض على المتهم بعد ٣ ساعات فقط من وقوع الحادث نظراً للاستجابة السريعة للواقعة من قبل الأمنية تمكنت الدوريات الأمنية من ضبط المتهم بعدما لاذ بالفرار بعد ثلاث ساعات فقط من وقوع الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه

.: فاجعة هزت السعودية سرقة سيارة وبداخلها طفلين وامرأة.. والمفاجأة الصادمة ما فعله الجاني بهم !.