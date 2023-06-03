شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قدرات خيالية يمتلكها حارس الأمير السعودي محمد بن سلمان وما تراها في عينها يثير الرعب فمن يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفت الحارس الشخصي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنظار السعوديين خلال جولة ولي العهد في سباق فورمولا إي الدرعية، بسبب يقظته و اخلاصه في العمل، وعبر مغردون على منصة تويتر عن اعجابهم بالحارس الشخصي لولي العهد، موضحين أنه يمتلك قدرة غير طبيعية على التحرك بسرعة والقفز في أقل من ثانية حسب قولهم.

آما إسم الحارس الشخصي لولي العهدياسر اللعبود، آ هو إسم الحارس الشخصي لولي العهد السعودي، وقد ذاع اسمه في الأونة الأخيرة.آ اللعبود حارسا شخصيا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أواخر العام 2019، وهو من مواليد 1988 ويبلغ من العمر 33 عاما.آ

ياسر اللعبود ضابط برتبة رائد في الجيش السعودي، ويعد من أبرز الضباط الذين يتميزون بالكفاءة العالية، آ ويلقب بالضابط الشاب النبيه.

كما يمتاز بالبنية الجسمانية، والقدرة على القفز الطويل، وسرعة الحركة، وقد خضع للعديد من دورات.