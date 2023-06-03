شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء: التحديات المتشابكة التي يتصدى لها الرئاسي والحكومة تتطلب التفاف جميع المكونات والقوى الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان التحديات المتشابكة التي يتصدى لها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خصوصا على الصعيد الاقتصادي والإنساني، تتطلب أيضا التفاف وإسناد من جميع المكونات والقوى الوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الإرهابي الحوثي.

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم مع هيئة رئاسة مجلس الشورى، على الدور التكاملي في هذه الظروف الاستثنائية التي افرزتها تداعيات الحرب الإرهابية الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية.. لافتا إلى أهمية دور مجلس الشورى كمؤسسة وطنية تشريعية تضم خيرة قيادات وكوادر الدولة ووجاهاتها، للمساهمة في مواجهة المرحلة الاستثنائية والتاريخية الحالية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى الأولوية للحفاظ على التوافق الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا ان الحكومة لن تستسلم امام التحديات مهما كانت صعوبتها وستواصل جهودها نحو معالجة كل الاختلالات القائمة في الجوانب الخدمية والاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من التفاف ودعم على المستوى المحلي ومن شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستعرض رئيس الوزراء التحديات الافتصادية والسياسية والإنسانية القائمة وجهود وبدائل الحكومة للتعامل معها، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والاسناد المطلوب من مختلف مؤسسات الدولة وخبراتها.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى إلى توصياتهم بشأن آليات تفعيل الأداء الحكومي والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الإرهابية الحوثية.. مؤكدين دعمهم ومساندتهم لجهود الحكومة من اجل الوفاء بالتزاماتها التي تمس معيشة وحياة المواطنين اليومية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التصورات المغلوطة عن التهدئة، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد والحرب بادوات اقتصادية وعسكرية.. مؤكدا ان مجلس القيادة والحكومة سيقف بحزم امام ذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية والوطنية امام الشعب اليمني.

وتحدث في الاجتماع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، والذي اكد على حشد وتوحيد المواقف، والعمل بروح المسؤولية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية ومساندة عمل الحكومة في هذا الجانب.. معربا عن تقدير مجلس الشورى لجهود الحكومة وما تبذله من عمل استثنائي في هذه الظروف رغم الصعوبات والتحديات الماثلة امامها.

واكد الدكتور بن دغر، أهمية تعزيز تكامل الجهود لهزيمة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية ووحدتها وامنها واستقرارها، وتخفيف معاناة المواطنين.. لافتا إلى ان امام مؤسسات الدولة مهام جسيمة وتتطلب من الجميع الارتقاء إلى مصاف التحديات الاستثنائية الراهنة.

وشدد رئيس مجلس الشورى، على ضرورة المضي قدما بتكاتف جهود الجميع مع الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس إيجابا على تخفيف معاناة المواطنين.

وفي سياق اخر أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان التحديات المتشابكة التي يتصدى لها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خصوصا على الصعيد الاقتصادي والإنساني، تتطلب أيضا التفاف وإسناد من جميع المكونات والقوى الوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الإرهابي الحوثي.

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم مع هيئة رئاسة مجلس الشورى، على الدور التكاملي في هذه الظروف الاستثنائية التي افرزتها تداعيات الحرب الإرهابية الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية.. لافتا إلى أهمية دور مجلس الشورى كمؤسسة وطنية تشريعية تضم خيرة قيادات وكوادر الدولة ووجاهاتها، للمساهمة في مواجهة المرحلة الاستثنائية والتاريخية الحالية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى الأولوية للحفاظ على التوافق الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا ان الحكومة لن تستسلم امام التحديات مهما كانت صعوبتها وستواصل جهودها نحو معالجة كل الاختلالات القائمة في الجوانب الخدمية والاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من التفاف ودعم على المستوى المحلي ومن شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستعرض رئيس الوزراء التحديات الافتصادية والسياسية والإنسانية القائمة وجهود وبدائل الحكومة للتعامل معها، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والاسناد المطلوب من مختلف مؤسسات الدولة وخبراتها.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى إلى توصياتهم بشأن آليات تفعيل الأداء الحكومي والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الإرهابية الحوثية.. مؤكدين دعمهم ومساندتهم لجهود الحكومة من اجل الوفاء بالتزاماتها التي تمس معيشة وحياة المواطنين اليومية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التصورات المغلوطة عن التهدئة، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد والحرب بادوات اقتصادية وعسكرية.. مؤكدا ان مجلس القيادة والحكومة سيقف بحزم امام ذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية والوطنية امام الشعب اليمني.

وتحدث في الاجتماع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، والذي اكد على حشد وتوحيد المواقف، والعمل بروح المسؤولية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية ومساندة عمل الحكومة في هذا الجانب.. معربا عن تقدير مجلس الشورى لجهود الحكومة وما تبذله من عمل استثنائي في هذه الظروف رغم الصعوبات والتحديات الماثلة امامها.

واكد الدكتور بن دغر، أهمية تعزيز تكامل الجهود لهزيمة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية ووحدتها وامنها واستقرارها، وتخفيف معاناة المواطنين.. لافتا إلى ان امام مؤسسات الدولة مهام جسيمة وتتطلب من الجميع الارتقاء إلى مصاف التحديات الاستثنائية الراهنة.

وشدد رئيس مجلس الشورى، على ضرورة المضي قدما بتكاتف جهود الجميع مع الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس إيجابا على تخفيف معاناة المواطنين.