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عدن - ياسمين التهامي - خبيرعقارات سعودي يصدم المواطنين..انخفاض مفاجئ في اسعارالعقارت بشكل جنوني

قال الخبير العقاري مطر الشمري، إن هناك انخفاض في التعاملات بسوق العقار؛ لكن ليس كما يُقال إن الانخفاض وصل إلى 40%.

وأضاف في برنامج "يا هلا" في "روتانا خليجية": "العينة التي شملتها دراسة شركة (نايت فرانك) حول حركة سوق العقار قليلة جداً.. ورفع نسبة الفائدة، والعرض والطلب لهما تأثير على عمليات الشراء".

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فيما قال المهندس أحمد الفقيه، إن تأثير نسبة الفائدة على سوق العقار السعودي لا يزيد عن نسبة 5% فقط.

وأضاف أن الضخ في سوق العقار السعودي سوف يأتي من البيع على الخارطة.