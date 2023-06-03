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عدن - ياسمين التهامي - رونالدو لم يصدم السعوديين فقط بل صدم العالم بهذا التصريح وسبب لعبه مع النصر... لن تصدق ماذا قال

أدلى قائد فريق النصر السعودي، النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بتصريحات جديدة، كشف خلالها عن نظرته لمستقبل الدوري السعودي، وتحدث عن ما حدث له أثناء حفل تقديمه لجماهير نادي النصر لأول مرة على ملعب بارك، كما تحدث عن أسعد اللحظات التي عاشها منذ انضمامه إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وقال الأسطور البرتغالية في مقابلة بثها الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، أن تقديمه كلاعب للنصر كانت أحد أفضل لحظاته في كرة القدم، مشيراً أن الدوري السعودي جيد و تنافسي، وفي السنوات الخمس القادمة، أعتقد بأنه سيصبح ضمن أقوى 5 منافسات للدوري في العالم.

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وأوضح كريستيانو رونالدو، أن التوتر سيطر عليه خلال حفل تقديمه لجماهير ناديه الجديد للمرة الأولى في ملعب الأول بارك قائلاً:” أتذكر يومي الأول هنا في نادي النصر، كنت متوتراً بعض الشيء كما هو متوقع، حيث كان الملعب ممتلئاً، وعائلتي معي، في بيئة جديدة، ولكن تغير الوضع الآن، أنا مرتاح ومتأقلم بشكل أكبر، إنها ذكريات جيدة.

وأشار أنه أمر رائع، بكل تأكيد، أتذكر اليوم الأول، الحفل التقديمي كان مذهلاً، حيث توقعت ما حدث، لأنه كان يوماً خاصاً بالنسبة لهم أيضاً بالطبع، وليس فقط بالنسبة لي ولعائلتي، لقد كان يوماً مختلفاً تماماً وكنت متفاجئاً جداً كان أمراً مميزاً في العديد من النواحي، و بالنسبة لي، كانت أحد أفضل لحظاتي في كرة القدم، ستكون الذكريات جيدة دائماً، عندما تقدم حفلاً بهذه الطريقة.

وكشف قائد النصر: لقد كانت توقعاتي مختلفة بعض الشيء، بكل تأكيد صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العالم، ولكن لا تسير الأمور دائماً كما نرغب أو نتوقع، في بعض الأحيان نحتاج إلى الصبر، والاستمرارية، والمثابرة حتى نحقق الأفضل، وسوف نتحسن كثيراً.

وبالنظر إلى آخر 5أو 6 أشهر، تحسن الفريق كثيراً، وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، وتحسنت جميع الفرق بالإضافة إلى فريقي، حيث يتطلب الأمر أحياناً بعض الوقت، ولكن إذا تحليت بالإيمان واعتقدت بأنه هدفك، فإن كل شيء ممكن باعتقادي، لكنني متفائل جداً وواثق بأن الأمور ستتغير، في العام المقبل، و سنسير في الطريق الأفضل، لذا علينا أن نؤمن ونعمل على ذلك.

وأضاف: أعتقد بأن الدوري جيد حقاً، ولكن هناك فرص عديدة جداً للنمو، فالدوري جيد وتنافسي، ونمتلك فرقاً جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب، وأعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسن قليلاً، وحتى الحكام ونظام تقنية الفار، أعتقد بأنه يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء، وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين.

وتابع: إنني سعيد هنا وأرغب بالاستمرار وسوف أستمر هنا، وفي رأيي، إذا تم الاستمرار في العمل على الخطط الموضوعة في السنوات الخمس القادمة، أعتقد بأن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 منافسات للدوري في العالم.

وأردف أنه لعب كرة القدم على أعلى مستوى لمدة 20عاماً وهو ليس من باب الصدفة، الجينات مهمة، ولكن هناك عوامل أخرى مهمة أيضاً، بكل تأكيد، لاحظ زملائي في الفريق طبيعتي، انضباطي وأخلاقياتي في العمل، حيث عليك بالتركيز وأن تكون محترفاً على الأقل، وأن تقدم أفضل ما لديك، ويكمن الاختلاف فيما تقوم به لاستخدام تلك القدرات.

وأعتقد بأني ساعدت الكثير من اللاعبين، من خلال نظرتهم للياقة البدنية وأسلوب الحياة، لكي يدركوا كيفية لعب كرة القدم.

وأفاد: الأمر مشابه لما في أوروبا، وهناك بعض الأجزاء الصعبة، ربما لأننا نقوم بالتدرب في الفترة الصباحية في أوروبا، وهنا نقوم بالتدرب ما بعد الظهر أو في المساء، وعندما يبدأ شهر رمضان نقوم بالتدرب في الساعة العاشرة مساءً، كان الأمر غريباً جداً، هذه التجربة والذكريات والأوضاع كلها مختلفة، أحب أن أعيش تلك اللحظات، لأنها تمنحك التعلم، فأنت تتعلم منها، وتتعلم ثقافات جديدة أخرى، صحيح أنه أمر صعب، ولكنه ليس بالأمر الذي لم أقم بمواجهته في السابق.

وأوضح أن الشعب السعودي شعب محب للحياة و يفضل الحياة الليلية، وهو ما أعتقد بأنه أمر ممتع وجيد للغاية، والحياة هنا جيدة جداً، إذا كنت ترغب في المجيء إلى المملكة وقضاء وقت ممتع والاطلاع على الثقافة جديدة، ولمحبي الطعام مدينة الرياض هي أحد أفضل الأماكن التي شاهدتها على الإطلاق، وأجمل تجربة خضتها مع عائلتي كانت في البوليفارد وورلد، لقد استمتعت بذلك حقاً مع جميع أفراد عائلتي.

وأكد أن الجمهور السعودي يحب كرة القدم جداً، ووصول لاعبين الكبار والأسماء الكبيرة للعب في الدوري، هو أمر جيد، وسيساعد الدوري في التحسن، وأن تطور الدوري يعتمد على الكثير من العوامل.

وكشف أن تجربته هنا جيدة للغاية حتى اللحظة، وعائلتي سعيدة جداً هنا، فمدارس الأطفال ممتازة، والدولة تقوم ببناء الكثير من الأمور للمستقبل، فأنا أحب أنا أقوم بتجربة مختلف الأشياء والاطلاع عليها، وهو أحد الأسباب التي جاءت بي إلى المملكة، والرحلة القادمة التي أرغب في أن أقوم بها هي إلى مدينة العلا، إنني أعلم بأنها جميلة جداً.

وفي ختام حديثه وجه الشكر إلى الجماهير قائلاً: “شكراً جزيلاً على دعمي في كل عام، ليس فقط في المباريات أو في الملعب، وكذلك في الأماكن العامة التي أذهب إليها، وسأكون جزءاً من ثقافتكم، وأتواجد معكم هنا، وآمل أن يستمتع الناس من خلال المباريات وبأدائي، وأتمنى أن أحقق الفوز بالألقاب، أشكركم على ترحيبكم، وسأحاول تقديم أفضل ما لدي خلال الفترة التي سأتواجد فيها هنا.

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