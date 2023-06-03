شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة الحج تكشف هذا الأمر لجميع المسلمين حول العالم بشأن الحجاج.. وهذا ما ذكرته بشأن هذه الدول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الأربعاء، وصول أكثر من 198 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الوزارة في إحصائية عن حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بلغ نحو 198.670 حاجاً من عدة جنسيات.

وقالت إن 124.946 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى الثلاثاء.

وأضافت وزارة الحج والعمرة في بيان إن مركز الهجرة البري استقبل 7.100 حاج، مشيرةً إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 40.364 حاجاً في المدينة المنورة.

وبلغ عدد الحجاج من الجنسية الهندية نحو 27.789 حاجاً، ومن باكستان 26.749 حاجاً، ومن بنغلاديش 13.734 حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع 13.004 حجاج.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة. واستفاد من المبادرة في موسم حج هذا العام حتى الآن (68,721) حاجاً من (5) دول هي إندونيسيا وباكستان وماليزيا وبنجلاديش وتركيا، تمت خدمتهم في صالة المبادرة بدولهم، ووصلوا من خلال (189) رحلة طيران إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة..