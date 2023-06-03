شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير يكشف قرار “مودريتش” النهائي وهل رفض عرض السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يخطط “لوكا مودريتش” لاعب خط الوسط للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد البقاء خلال الفترة القادمة داخل القلعة الملكية، حيث رفض الرحيل إلى الدوري السعودي، وذلك بعد تداول أنباء عن العرض الذي تم تقديمه له من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام خلال العام القادم.

لوكا مودريتش في ريال مدريد

ارتبط اسم “لوكا” بالانتقال إلى أحد الفرق بالدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، حيث كتب “فابريزو رومانو ” عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “لوكا” لم يقبل أي اقتراح من الأندية السعودية، وخطته القادمة هى البقاء في ريال مدريد والدوري الأسباني.

وجاء نص التدوينه:

«لم يقبل لوكا مودريتش أي اقتراح من السعودية وليس لديه نية للقيام بذلك، والخطة هي البقاء في ريال مدريد، وافق مودريتش بالفعل على صفقة جديدة حتى 2024، لأنه يريد الاستمرار في ريال مدريد»

وأشار أن اللاعب الكرواتي قد وافق بالفعل على صفقة جديدة حتى عام 2024، ولا سيما أنه يريد الاستمرار في ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

مسيرة اللاعب الكرواتي مع ريال مدريد

والجدير بالذكر أن “مودريتش” قد انتقل للفريق الملكي قادماً من نادي توتنهام خلال موسم 2012-2013، حيث خاض مع الفريق نحو 487 مباراة في جميع مواسمه، والمسابقات التي خاضها النادي الملكي، وسجل نحو 37 هدفاً وقدم عدد كبير من التمريرات الحاسمة بنحو 77 تمرير..