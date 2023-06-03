شكرا لبحثكم عن خبر نوال جواد تجتمع منظومة التصحيح لاختبارات الثانوية العامة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

ناقشت د.نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، كل التفاصيل المرتبطة ، بكنترول تصحيح اختبارات الثانوية العامة ، التي انتهت الخميس ، وفقا الجدول المنزل من وزارة التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع الذي جمعها بالموجهين ورواسء الفرق ، تحدثت جواد عن أهمية المكان وقدسيته ، وفقا للقيمة الأخلاقية التي علينا أن نتمسك بها ، لنكون في مساحة مشتركة تلبي نداء المسؤولية ، بروئ ذات بضمير المهمات ، وكيف تنفذ.

وشددت نوال على العمل كمنظومة ، بأدوات ، ترتبط بدلالات ، أن تكون تربوي ، قادر على فرض واقع ملائم ، يقدم هوية عدن وشخصية أبناءها ، في المواعيد ، التي تتطلب الاستثناء ، ليتحقق كل ما يوضع من أهداف وغايات.

واستمعت جواد ، بحضور رئيس شعبة التوجيه بالمكتب ، عوض باشطح ، لكثير من الحديث والمقترحات ، التي طرحت في مضمون الحديث المتبادل ، ووضع ضمن مخرجات إلقاء بما يحمله من أهمية ، مع تحديد موعد البدء في العمل والتصحيح ، وفقا للأنظمة المتبعة في الكنترول