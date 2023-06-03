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عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. امرأتان ورجل قاموا بفعل مخجل وسط الشارع بلا خجل في جازان! وهكذا تم معاقبتهم

شف الأمن العام السعودي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه قد تم ضبط عدد من المتسولين في منطقة جازان، وذلك خلال حملاته الميدانية لرصد وضبط المتسولين بمختلف أنحاء المملكة. اقرأ ايضاً ونشر الأمن العام تغريدة أرفق بها مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر"، حيث قال فيها:

" تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قامت بالتسول بالشكل المباشر من مرتادي المحلات التجارية". وأضاف: "رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات". واختتم الأمن العام بالقول:

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"رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية". وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، في وقت سابق عن رصدها وضبطها مقيم من الجنسية الباكستانية كان قد قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات في شوارع منطقة المدينة المنورة. وأضافت أنه قد تم رصد وضبط مقيم آخر من الجنسية الباكستانية كان قام بالتسول بشكل مباشر من المارة في المدينة المنورة، بالإضافة إلى رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية أيضًا بعد قيامه بالتسول بطريقة مباشرة في شوارع المدينة المنورة. يشار إلى أن الأمن العام ووزارة الداخلية قد شددا على عمليات الإبلاغ عن أي حالة تسول، وذلك لأنها تعتبر واجبًا وطنيًا على الجميع القيام به في كل وقت، مشيرةً إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المتسولين من خلال الإتصال على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية

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