عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي ذهب لخطبة فتاة جميلة وبعد فترة انصدم بما فعله إمام المسجد مع اهلها

2023/06/03 الساعة 01:24 مساءً

: قَص الراوي عبدالله المخيلد، خلال ظهوره في برنامج أجاويد المذاع على فضائية المجد مع الإعلامي عبدالله المهيدب، قصة زواج غريبة لأحد المواطنين، حاول جاره أن يوقفها لأسباب صادمة لم يتم اكتشافها إلا بعد عامين. حيث بدأ الراوي، عبدالله المخيلد، قصته قائلًا :

”جاءني مواطن يقول لي أنا أكبر أخواتي وعندي 3 أخوات ووارثين من والدي فيلا ونعيش أنا ووالدتي في الدور التحتي، والدور العلوي قمنا بتأجيره، وأنا شغال شغل يومي، أبيع واشتري في السوق في أي موسم، وتقول والدتي دائمًا تزوج، وفي يوم شاب سعودي ذهب لخطبة فتاة جميلة وبعد فترة انصدم بما فعله إمام المسجد مع اهلها

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