[ ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في مخيم الحصون للنازحين بمأرب ]

ارتفعت حالات الإصابة بحمى الضنك في مخيم الحصون للنازحين، بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقال مصدر في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، إن نحو 106 حالة إصابة وصلت إلى مستشفى الحصون في مديرية الوادي خلال 9 أيام، حسب ما نشره موقع "مأرب 360" المحلي.



وأشار المصدر إلى أن "معظم الحالات المصابة من القطاع الرابع من مخيمات الحصون".



وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (حكومية)، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تفشي وباء حمى الضنك في أوساط النازحين بمخيم الحصون، وتسجيل 71 حالة إصابة تم استقبالها في المستشفيات.



وأوضحت الوحدة الحكومية، أن "السبب الرئيسي لمرض حمى الضنك هو البعوض المنتشر في برك وبقايا المياه".



ودعت الوحدة التنفيذية، النازحين إلى ضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الإصابة بحمى الضنك (ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة ، واستعمال شبكات البعوض (الناموسيات)، طاردات الحشرات).



كما شددت على ضرورة القضاء على مواقع تكاثر البعوض مثل التجمعات الصغيرة للمياه في إطارات السيارات وجوار المنازل ومساكن النازحين.

