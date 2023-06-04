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عدن - ياسمين التهامي - سعودي طلق زوجته الطبيبة بعد نصيحة أحد المقربين.. وأثناء العدة اكتشف مفاجأة أصابته بالذهول!

كشف الراوي سعيد السعيد عن قصة رجل تزوج طبيبة لكنه كان منزعجا من طبيعة عملها وحدثت بينهما الكثير من المشاكل.

وأوضح السعيد ، ان هذا الشخص طلق زوجته ، بناءا على نصيحة أحد المقربين له ، وأثناء شهور العدة ، تفاجأ بأن نفس الشخص الذي نصحه بتطليقها ، تقدم لخطبتها قبل أن تكمل عدتها " ، ما أصابة بالصدمة .

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واستطرد: ونصحته بعد وقوع هذا الموقف ، أن لا تترك بابك لأحد يصلح بينك وبين زوجتك ، وقبل رأسها ، لأنك ظلمتها ، وتعلم من هذا الخطأ الشنيع ، وأكتب لصديقك هذا ، وعاتبه ، وأخبره أنك أرجعت زوجتك .