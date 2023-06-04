شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو فاضح للناشطة السعودية أمل الشهراني من شاطئ البحر بملابس عارية.. لن تصدقوا ماذا فعلت بين احضان عشيقها الجديد !؟ شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حسمت الناشطة السعودية أمل الشهراني، الجدل الذي امتد لأشهر طويلة، حول طبيعة علاقتها بصديقها الأمريكي الذي يقيم معها في نفس المنزل.

ولأول مرة تتحدث أمل الشهراني عن حقيقة علاقتها بجوني لوكاستو، المعالج الفيزيائي الذي كشفت عن علاقتها العاطفية به قبل نحو عام سابق.

وأكدت أمل الشهراني أنها متزوجة من جوني لوكاستو، مشيرة إلى أنهما لا يعيشان معا بدون زواج مثلما كانت قد أكدت من قبل أنها لا تواجه مشكلة في هذا الأمر.

وأوضحت الشهراني ردا على سؤال أحد المتابعين لها عن طبيعة علاقتها بلوكاستو، بعد نشر مقطع فيديو لها معه وهما يرقصان على شاطئ البحر بينما يطبع لوكاستو قبلة على وجنتها وعلقت أمل الشهراني على الفيديو قائلة: “أنا وأعز أصدقائي، منشنوا أعز أصدقائكم”.

وسأل المتابع أمل الشهراني: “يعني هو مجرد صديق ولا زوجك حقيقي”. لترد أمل حاسمة الجدل حول طبيعة العلاقة بينها وبين جوني لوكاستو: “زوجي وصديقي وكل الناس” منهية حالة الجدل التي كانت قد انتشرت حول طبيعة علاقتها بلوكاستو قبل عدة أشهر ورد عليها المتابع متمنيا لها السعادة الدائمة “الله يديمكم لبعض”.

وواجهت أمل الشهراني انتقادات بعد إعلان ارتباطها وزواجها من جوني لوكاستو، إذ انتقد البعض هذه الزيجة مرجحين أنها لا يعتد بها لأنه ليس على نفس دينها وهو الإسلام، حيث لا يسمح الدين الإسلامي بزواج المسلمة من غير ملتها، ليؤكد البعض بطلان هذه الزيجة.

واستفسر البعض في تعليقاتهم حول حقيقة إسلام جوني لوكاستو لكي يتمكن من الزواج بأمل الشهراني، أم أنه ظل على دينه قائلين “أنا مصدق إنه زوجك لكن عندي سؤال هل أسلم ونطق الشهادتين، بغض النظر عن أدائه العبادات”.



بينما انفعل أحد المتابعين ردا على زيجة الشهراني من لوكاستو قائلا: “والدين نرميه من البلكونة يعني؟ ما هو على دينها” وأضاف آخر “المسلمة ما تتزوج إلا مسلم فقط غيره زواج باطل بلاش جهل”.

فيما شكك البعض بحقيقة زواج أمل الشهراني من جوني لوكاستو مؤكدين أنه إعلان مضلل وأنها لم تتزوج منه وهي فقط تعلن الأمر حتى يتخذ إطارا شرعيا ويكف الناس عن مهاجمتها وانتقادها بسبب إقامتها مع رجل غريب عنها.



من ناحية أخرى دعم البعض أمل الشهراني، ودافعوا عنها في التعليقات مؤكدين أنها طالما أعلنت زواجها فلماذا يصر الناس على الهجوم عليها، الأمر الذي لم يعد له معنى مطلقا مشيرين إلى أن الناس أصبحوا هجوميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يخافون على مشاعر الآخرين كما أنهم يتدخلون في خصوصيات لا تعنيهم.



وبينما اندلع الجدل على منشور أمل الشهراني، تجاهلت باقي التعليقات السلبية كعادتها ولم ترد على أي من المشككين في زواجها.



وحبيب أمل الشهراني أمريكي يدعى جوني لوكاستو، يعمل معالج فيزيائي ومعلق رياضي بالإضافة لعمله كاستاند أب كوميديان أو مذيع مسرحي فكاهي، عانى من السمنة في طفولته، ويشاركها الفيديوهات والصور ويظهر معها رسمياً منذ نحو عام.



وكان لوكاستو قد تغزل في أمل الشهراني، معلناً أن علاقتهما بدأت قبل نحو عامين من الآن وكتب لها رسالة غرامية قال فيها: “قبل عام واحد من اليوم، قابلت ملاكاً لأول مرة خارج المقهى المفضل لديها، ثم جلسنا على مقعد وتحدثنا لمدة 4 ساعات، حول كيف أتينا من أجزاء مختلفة تماماً من العالم بقصص مختلفة تماما عن الحياة، ولكن الأهم من ذلك، أنه من الواضح أننا كنا على اتصال كبشر.. منذ ذلك الحين”

تابع حبيب أمل الشهراني: “استمرت في إدهاشي بقوتها وإيجابيتها وشجاعتها وتعاطفها مع الآخرين واستعدادها للتغلب على الشدائد.. وهي تفعل كل ذلك بابتسامة مشرقة على وجهها وسخرية بارعة تجلب لي الصداع.. أشكرك على الدافع المستمر وتذكيري بكل ما أستطيع فعله بينما أُجبرني على الراحة بين الحين والآخر”.