"تفاوت في الثروة".. مجلة بريطانية: استمرار الدعم الدولي لايزال ضرورياً لمعالجة الأزمة الإنسانية باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - يواجه اليمن أزمة مدمرة وهو على شفا المجاعة بعد سنوات من الصراع. ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، نزح ما يقرب من 6 ملايين يمني كما أن ثلثي السكان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. وفقًا لمنظمة Human Appeal، يقترب انتشار الجوع من مستويات قصوى، حيث يعاني 161000 شخصاً في اليمن من المجاعة.



ووفق مجلة بورغن «Borgen» البريطانية في تقرير – ترجمة "يمن شباب نت" – "على الرغم من احتواء اليمن على وفرة من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، كافحت البلاد من أجل النمو وتحقيق استقرار اقتصادي بسبب الحرب الأهلية المستمرة، نتيجة لذلك يعد الفقر في البلاد مصدر قلق دائم أدى إلى الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن".



"أحمد" لاجئ يمني يعيش في المملكة المتحدة، حيث يقول "ولدت وترعرعت في العاصمة صنعاء، كان السبب الرئيسي وراء مغادرتنا هو تدني جودة الحياة من حيث الراتب والكهرباء والمياه والطرق غير الآمنة بين المحافظات"، "تمكنت عائلتي من العثور على فرصة أفضل في الخارج لكنني لم أستطع المغادرة معهم لأنني لم أحصل على تصريح إقامة بسبب اللوائح الصارمة ضد المواطنين اليمنيين".



يشرح أحمد قائلاً: "غادرت أخيرًا عندما كان عمري 18 عامًا، قبل بضعة أشهر فقط من بدء الحرب، كنت أنا وعائلتي سعداء ومتحمسين للانتقال إلى بلد جديد فيه حياة أفضل وهذا ما حلمنا به، لكني أفتقد اليمن ولا سيما صنعاء وعدن، وهما المدن التي قضيت فيها معظم حياتي كما أفتقد أفراد عائلتي وأصدقائي الذين ما زالوا يعيشون هناك".





الفقر وتفاوت الثروة في اليمن



بدأت الحرب الأهلية اليمنية في عام 2014 وما زالت مستمرة حتى العام 2023، مما أدى إلى إفقار أكثر من 80٪ من السكان، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة من عام 2022.



يقول أحمد إنه منذ صغره كان يدرك أن أكثر من نصف الشعب اليمني يعانون من الفقر، ومع ذلك: "الناس كرماء للغاية ومتعاونون، لا أتذكر رؤية أحد ينام في الشارع، لكنني شاهدت الكثير من حالات التسول من النساء والأطفال والشيوخ والرجال الذين لا يعملون".



في اليمن، يعيش العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم سكن لائق في ملاجئ مؤقتة من الصفيح أو الخشب. يذكر أحمد ثلاث فئات من الفقراء في اليمن. أولاً، هناك أشخاص يتجولون ويتسولون، ثم هناك أشخاص يبيعون أشياء مثل علب المناديل وأشرطة التسجيل والحلويات والفاكهة في الشوارع وعند إشارات المرور. أخيرًا، هناك باعة جائلين بعربات تبيع المواد سريعة التلف والأشياء الصغيرة والمواد الغذائية.



إن عدم المساواة في الثروة واضح للغاية في اليمن. فبينما يعيش الأثرياء في فيلات كبيرة، يعيش الشخص العادي في شقة متواضعة ويلجأ الفقراء إلى المخيمات، يميل فقراء اليمن إلى زيارة المستشفيات العامة، وهي ليست مجانية ولكنها ميسورة التكلفة، وعلى الرغم من أن المستشفيات العامة غالبًا ما تكون مزدحمة، يكافح الموظفون من أجل الاهتمام بالاحتياجات الهائلة للمرضى.



من ناحية أخرى، سيذهب الأثرياء والطبقة الوسطى إلى مستشفيات الرعاية المتخصصة باهظة الثمن ولكنها ليست مشغولة، مما يسمح لموظفي الرعاية الصحية بالعناية بالمرضى بسرعة وتقديم رعاية عالية الجودة.



من اليمن إلى المملكة المتحدة

يقول احمد "أفضل جزء من نشأتك في اليمن هو التعرض للصعوبات منذ سن مبكرة وبالتالي أن تصبح شخصًا قاسًيا ومرنًا، لقد تعلمت العديد من الدروس من وقتي في اليمن واكتسبت العديد من العادات التي ما زلت أفعلها اليوم مثل، إنفاق أموالي بحكمة، والحفاظ على المياه، وعدم إهدار الطعام، وشراء ما أحتاجه فقط، ومع ذلك فإن هذه المشقة التي أشرت إليها كانت أيضًا أسوأ جزء".





منذ وصوله إلى المملكة المتحدة، تلقى أحمد معاملة طيبة وسخية من ضباط الهجرة والشرطة وموظفي الفنادق والمنظمات الخيرية. وبالنظر إلى أنه لا يمكنه العمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، فإنه يقضي جزءًا كبيرًا من وقته في التطوع في مؤسسة خيرية قريبة. لا يتعلم أحمد المزيد عن طريقة الحياة في بلد جديد فحسب، بل يحصل أيضًا على فرصة للتفاعل مع المجتمع.



مساعدات لليمن

يتذكر أحمد المساعدات الواردة إلى اليمن قبل أن يلجأ إلى المملكة المتحدة، "أتذكر أنه كانت هناك حملات من وقت لآخر، خاصة عندما كانت الاحتفالات تقترب مثل رمضان والعيد، يعد الناس سلال غذائية ويوزعونها على الفقراء في مناطق مختلفة، كما ساعدت اليونيسف والهلال الأحمر ومنظمات سعودية وكويتية أخرى".

تأتي المساعدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن من داخل البلد وعلى الصعيد الدولي. تعمل وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على تزويد الناس في اليمن بالموارد الحيوية المنقذة للحياة مثل الغذاء والأدوية ومستلزمات المأوى ومستلزمات النظافة. كما تدعم المنظمة المرافق الصحية التي تساعد اليمنيين وتقدم المشورة القانونية لطالبي اللجوء اليمنيين، من بين جهود أخرى.



تقدم كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة مساعدات مالية كبيرة لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن. في عام 2023، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني من المساعدات التي قدمتها المملكة المتحدة لليمن منذ عام 2015.



في عام 2023، تعهدت الولايات المتحدة بحوالي 444 مليون دولار كمساعدات لليمن، في المقام الأول من خلال برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي بلغ إجماليه أكثر من 5.4 مليار دولار منذ بداية الصراع في عام 2014.



في النهاية، فقط مع استمرار الدعم الدولي سيكون من الممكن معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن بشكل شامل مع الحد بشكل كبير من الفقر في اليمن وضمان سلامة الشعب اليمني. ومع اقتراب الحرب الأهلية من ذكراها العاشرة، يجب أن يبقى الأمل في بقاء واستدامة الشعب اليمني.