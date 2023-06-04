تسريبات استخباراتية تصدم الجميع..تجنيد "كريستيانو رونالدو" لصالح دولة معادية للسعوديين!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اخبار من اليمن كشفت قناة كان العبرية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تخطط للاستعانة بنجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، للدفع بعملية تطبيع العلاقات مع السعودية.

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ايضاً : وبحسب القناة الرسمية الإسرائيلية، فإن إسرائيل تسعى لإسراع عملية تطبيع العلاقات الرسمية مع السعودية، وتبحث مقترحات أولية لاستغلال انتقال رونالدو للعب في الدوري السعودي، و"تجنيده" للدفع بخطاب التطبيع بين تل أبيب والرياض.

: وذكرت أن المناقشات في الخارجية الإسرائيلية تدور حول إمكانية "استغلال" وجود رونالدو في الرياض، لتهيئة الرأي العام في السعودية للتطبيع مع إسرائيل، مشددة على أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين "غير مرتبطة برونالدو".

ولفتت إلى أن فكرة الاستعانة برونالدو تمت مناقشتها ضمن مجموعة من "المقترحات الخلاقة" للدفع بعملية التطبيع مع السعودية.

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