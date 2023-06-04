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شاهد صور جريئة لملكة جمال السعودية روم القحطاني.. ما فعلته مخجل ومعيب !!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

وقال المعجب، في الفيديو:”ملكة جمال السعودية وملكة جمال العرب للسلام”، موجها حديثه لرومي، قائلاً:” أنتي ملكة بأخلاقك وبذوقك، وتستاهلين التكريم الليلة وألف مبروك”.
من الجدير ذكره أن رومي القحطاني فازت بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022، حيث نشرت صورتها وهي تضع التاج، معقبة:”ملكة جمال العرب لسلام 2022″.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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