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عدن - ياسمين التهامي - هذه الفاكهة المعجزة ذكرت في القرآن. تنسف الكرش بطريقة مذهلة وتخلصك من السمنة سعودي يوثق تجربته

يساهم قشر الرُمان في التخلص من الوزن الزائد الذي يؤثّر بصورةٍ مباشرة على الأشخاص ويُسبّب لهم الكثير من الحرج، وذلك من خلال مزج مسحوقه مع الزنجبيل عن طريق غلي كوب من الماء، وإضافة ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان المجفّف إليه، وملعقة كبيرة الحجم من الزنجبيل، وحفنة من مسحوق الشاي الأخضر، مع النعناع الأخضر الطازج، على أن يُترك المزيج لمدّة سبع دقائق على الأقل كي تتفاعل مركّباته مع بعضها البعض؛ حيث يوصى بتناوله بشكل يومي على الريق في الصباح الباكر، كونه يساهم في التخلّص من الوزن الزائد، ويُعين على حرق الدهون المتكدّسة حول منطقة البطن تحديداً، بالإضافة إلى دوره الفعّال في ضبط منسوب الكولسترول في الدم، مما يعزّز من صحة القلب وسلامة الشرايين.الرمان للتخسيس

أجريت دراسة تابعة لدائرة العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة تسينغهوا في الصين، حيث هدفت إلى تحديد دور الرمان في التخسيس، وأشارت نتائجها التي طُبقت على مجموعة من الفئران ذات الوزن الزائد لمدة خمسة أسابيع إلى تغيّر ملحوظ في شهية هذه الفئران، مما قلّل من مستوى الشحوم في الدم، وقلّل بالتالي من معدّل السُمنة لديهم.

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فوائد الرمان للتخسيس

للرمان دورٌ بارزٌ في التخلّص من مشكلة الوزن الزائد، كونه:

يحتوي على نسبةٍ جيّدة من المركبات الرئيسية التي تساهم في هذا الجانب، بما في ذلك كل من العفص، والأنثوسيانين، ونسبة عالية من الفلافونويدات والبوليفينول.

يخفض مستوى الدهون في الجسم، ويحول دون مقاومة الإنسولين، خاصّةً لدى مرضى السكري، كما يحتوي على نسبةٍ عالية من حمض البونكونيك.

يزيد الشعور بالشبع، ويقلّل بالتالي من كمية الطعام المتناول من قبل الأفراد، كونه يحتوي على الألياف الغذائية ذات التأثير الفسيولوجي على الشعور الشبع.

يعتبر من المضادات الطبيعيّة للأكسدة. يعد خالياً تماماً من الكولسترول والدهون المشبعة.يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي كل مئة غرام منه على حوالي ثلاثٍ وثمانين سعرة حرارية.

يحول دون الإصابة بمشكلة الإجهاد التأكسدي، والذي يتمثّل في خلل في تكوين الأكسجين التفاعلي.

دراسات حول فائدة الرمان للتخسيس

توجد العَديد من الدراسات والأبحاث التي أثبتت فعالية هذا العنصر في التخسيس، على رأسها الدراسة التي أجريت في المركز الطبي التابع لجامعة ليدن في هولندا، والتي تُشير إلى أنّ هناك تغيراً واضحاً طرأ على مجموعة من الفئران بعد تغذيتها بزيت بذور الرمان، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 12 أسبوعاً؛ حيث انخفض وزن أجسام هذه الفئران إلى حدٍ كبير، وقلّل من مستوى الحساسية تجاه الإنسولين، كما أكّدت إحدى الدراسات التي أُجريت في السعودية وتحديداً في جامعة الملك سعود أنّ الرمان يعتبر أحد العوامل التي تحد من السمنة، كونه يحتوي على نسبة جيّدة من التانين، والأنثوسيانين، وكذلك على مستوى جيّد من المركبات المضادة للأكسدة.

لا تقتصر فوائد الفاكهة في التخسيس على الرمان فقط، بل تتميّز العديد من أصناف الفاكهة بقدرتها على حرق الدهون، بحيث يجب تناولها بكمياتٍ معتدلة لا تزيد عن ثمانين غراماً، بما في ذلك كل من التفاح، والبرتقال، والجريب فروت، والأفوكادو، وكذلك الأناناس والبطيخ، والعنب والكرز، وبعض أنواع الفواكه المجففة مثل المش