شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023

بعد اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بشراء الذهب من السعودية والدول العربية ويمكن الدخول به في مصر بكل سهولة دون وجود أي موانع يسأل المواطنين عن أسعار الذهب في السعودية ومصر وهذا لمعرفة الفرق في قيمة شراء الجرام الواحد أو السبيكة للشراء من المكان المناسب لذا يختلف السعر من دولة لأخرى ومن نوع العيار المشتري لهذا سنوضح سعر كل جرام داخل الدولتين في العيارات المختلفة وهذا من خلال مقالنا

سعر الذهب بالسعودية اليوم

بقية التفاصيل في الاسفل

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يختلف سعر الذهب اليوم بالسعودية عن الأيام الماضية وهذا ما سيلاحظه الجميع عن عرض الأسعار الخاصة بكل نوع من الذهب ويوجد فرق بين الجرام القديم والجديد بقيمة 44 ريال تقريبا وسعر الجديد كالآتي

جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 238.63 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 22 اليوم بقيمة 218.75 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 208.8 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 178.97 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14 اليوم بقيمة 139.2 ريال سعودي.

سعر الذهب بمصر اليوم

اليوم وبعد البدء في شهر يونيو تغير سعر الذهب عن الشهر الماضي مايو وهذا بعد أن شاهد ارتفاع كبير في الأسواق لذا أصبحت الأسعار كالآتي

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بمحلات الصاغة هو2789.27 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم بمحلات الصاغة هو 82 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمحلات الصاغة هو 6 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة هو 2091.94 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمحلات الصاغة هو 1627.07 جنيه.

سعر الذهب بالأمارات اليوم

تختلف قيمة سعر الذهب في الأمارات عن مصر والسعودية وهذا بسبب اختلاف الدولار الذي يحدد السعر ويختلف الشراء عن البيع فيكون فارق بما يقارب 40 درهم بين الجديد والمستعمل و الجديدة هي كما يلي