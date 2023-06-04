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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: أضخم ثعبان أسود يتسلل منزل سعودي وقام بعمل مرعب وغير متوقع..هذا ما حدث

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق للحظة تسلل ثعبان أسود ضخم إلى منزل أحد المواطنين في حي الربوة قرب الحزام الغربي بعرعر، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني من العثور عليه وقتله.

ثعبان أسود يتسلل إلى المنزل عبر فتحة أسفل باب مغلق، فيما تواجد رجال الدفاع المدني، للقضاء على الثعبان.

بقية التفاصيل في الاسفل

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وأوضح جاسر الصقري، الذي نشر المقطع عبر توتير، أن صاحب المنزل استعان بالدفاع المدني بعدما تفاجأ بالثعبان داخل المنزل، وتمكن رجال الدفاع المدني من قتل الثعبان.

وقد استعان المواطن بالدفاع المدني للقضاء ع ثعبان “صل أسود”بعد أن تفاجأ بالعثور ع الثعبان داخل منزله بحي الربوة قرب الحزام الغربي.

المواطن يشكر الدفاع المدني ،ويؤكد الحي يعاني من روائح الصرف الصحي والكلاب الضالة وحراج الاغنام سابقاً.