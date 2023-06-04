أكدت في بياناتها التمسك بالدولة الاتحادية.. فروع حزب الإصلاح تنتخب قيادة جديده في ثلاث محافظات شرقي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - انتخب حزب التجمع اليمني للإصلاح، قيادات جديدة لمكاتبه التنفيذية في محافظات حضرموت، المهرة، سقطرى (شرقي اليمن).



وقال موقع الحزب "الإصلاح نت"، إن هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بحضرموت، أمس السبت، بمدينة المكلا دورتها الاعتيادية، وانتخبت هيئة قيادية جديدة.



وأسفرت إجراءات الانتخابات عن تشكيل هيئة قيادية جديدة لهيئة شورى الاصلاح بالمحافظة على النحو التالي: (محسن علي باصرة – رئيسا، وربيع باسيود – نائبا، ود. حسن باسواد - أمينا للسر).



كما تم انتخاب مكتبا تنفيذيا جديدا برئاسة محمد أحمد بن زياد، ومحمد بالطيف أمينا للمكتب بالساحل، وأنور باشغيوان أمينا للمكتب بالوادي، وعماد بن هامل أمينا مساعدا للمكتب بالساحل، ومنير بامحيمود أمينا مساعدا للمكتب بالوادي.



ووقفت هيئة شورى الاصلاح أمام مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية والمحلية وفي مقدمتها ما يجري حاليا من مشاورات ونقاشات لأعضاء الوفد الحضرمي المتواجد في الرياض، متمنين أن تثمر هذه المشاورات مخرجات تلبي طموحات أبناء حضرموت كافة.



وطالب المجتمعون السلطة المحلية بالمحافظة القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في التخفيف من معاناتهم من تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وايجاد الحلول العاجلة والناجعة لملف الخدمات.



وشدد البيان على تجنيب حضرموت الصراعات والحروب والتحذير من أية تشكيلات مليشياوية خارج النظام والقانون وبعيداً عن مسؤولية الدولة.



وأكدت هيئة شورى الإصلاح بحضرموت، على مضاعفة الجهود نحو توحيد الصف الوطني على المستوى الرسمي والشعبي في مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركتها مع المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً حتى تحقيق النصر عليها.



وأشادت بالدور المشهود للأشقاء في المملكة العربية السعودية وما تبذله من دعم للحكومة الشرعية وحضرموت على وجه الخصوص، واسناد الوفد الحضرمي لما من شأنه الخروج برؤية واضحة يتوافق عليها الحضارم تضمن لهم حقهم في الشراكة والندية في أية تسوية سياسة قادمة، بما يحقق إقامة دولة ضامنة قائمة على أسس وطنية صحيحة وعادلة، متمنين للإخوة في الوفد الحضرمي المتواجد حالياً في المملكة التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تلبي تطلعات الحضارم في الداخل والمهجر.





وبينما شدد البيان على ضرورة اشراك وتمثيل أبناء حضرموت في أي وفد تفاوضي قادم، فقد بارك الجهود الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن باعتبار السلام مطلباً لابد من الوصول إليه في نهاية المطاف، على أن يكون مبنياً على مبادئ الدولة اليمنية الحديثة التي يسعى اليمنيون لإقامتها وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية – ومخرجات الحوار الوطني – والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216).



وأكدت هيئة الشورى تمسكها بخيار الدولة اليمنية الاتحادية على أن تكون حضرموت إقليماً كما جاء في الوثائق التي توافق عليها الحضارم في وثيقة حضرموت الرؤية والمسار ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وميثاق الشرف الحضرمي ومخرجات اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً في مدينة سيئون وغيرها من التوافقات التي أكد فيها الحضارم على حق حضرموت في إدارة شؤونها ونيل نصيبها العادل والندية الحقيقية، ورفض التبعية بما يحقق الشراكة العادلة في السلطة والثروة وبما يتناسب مع ما تتمتع به حضرموت من مميزات وحجم ومقدرات وبما يرضي أبناء حضرموت، فحضرموت ليست المساحة الجغرافية المعروفة فحسب بل هي امتداد حضاري وثقافي يتعدى الحدود الوطنية الى أفق عالمي ودولي يشهد له الجميع.



المهرة

وفي محافظة المهرة، عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة دورتها الاستثنائية بمدينة الغيضة، السبت، وذلك استنادا للنظام الأساسي للإصلاح ولوائحه الداخلية.



وفي الاجتماع تم انتخاب قيادة جديدة لهيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحافظة مكونة من: (الشيخ حمود محمد عيسى حووت كلشات - رئيسا، والشيخ مبارك سعد بخيت كدّة – نائباً، والأستاذ علي عبد الإله صالح – مقرراً).



كما تم انتخاب اللجنة القضائية المحلية مكونة من: (الأستاذ صالح أحمد الحامد - رئيساً، والشيخ عبد العزيز أحمد أسد بن كريس- عضواً، الأستاذ أحمد سعد القميري – عضوا).



وعقب ذلك انتخب أعضاء هيئة الشورى المحلية التي انتخبت رئاسة المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، وهم (الأستاذ سالم أحمد سقاف بن حفيظ - رئيساً، والأستاذ عبد الله نويجع عرفان - أمينا للمكتب، والأستاذ محمد سعيد كلشات - أمينا مساعدا).

وفي ختام اللقاء أصدرت هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة بيانا، جددت فيه إدانتها للانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر2014 بدعم إيراني وسطوتهم على مقدرات البلد، وممارستهم مختلف الجرائم بحق المواطنين واستهدافهم الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية والخدمية، وشنهم حربا ضروسا لم تنقطع يوما منذ ثماني سنوات تسببت في إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء وهدم البنية التحتية للبلد والتدمير الممنهج للاقتصاد.



وأكدت هيئة الشورى أن الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وفي المقدمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى والقوى السياسية.



وأشادت هيئة الشورى بالمواقف البطولية والمشرفة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جميع الجبهات والميادين في مواجهة المليشيا الحوثية على مدى ثمانية أعوام ولا زالت تواجه وتقاوم الاعتداءات الغاشمة، وترحمت على أرواح الشهداء، ودعت للجرحى بالشفاء، وطالبت بإطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان.



كما أكدت هيئة الشورى المحلية على الحفاظ على مخرجات الحوار الوطني المتضمن معالجة القضية الجنوبية وفق مشروع اليمن الاتحادي.



وعبرت عن التقدير لأبناء محافظة المهرة بمختلف قبائلهم وانتماءاتهم وشرائحهم على دورهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة في المحافظة والتعايش المجتمعي وتماسك مؤسسات الدولة.



وأشادت هيئة شورى الإصلاح بالمحافظة بالمواقف الوطنية للسلطة المحلية وحفاظها على تماسك مؤسسات الدولة الشرعية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر، مطالبة بتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات والإدارات الحكومية، وتحديد أولويات المشاريع الخدمية ومتابعة تنفيذها، ووضع أولوية لمتابعة تمويل طريق الغيضة تريم، وتشجيع الاستثمار، وتمكين أبناء المحافظة من الوظائف الحكومية، ورفع نسبة المحافظة من إيراداتها.



ودعت هيئة الشورى المحلية، السلطة المحلية بالمحافظة والمجتمع إلى الحفاظ على الشباب خصوصاً والمجتمع عموماً، من الظواهر السلبية الدخيلة، وتدعو للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده.



سقطرى



وفي محافظة سقطرى، عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة أرخبيل سقطرى، السبت، دورتها الانتخابية الأولى وذلك استنادا للنظام الأساسي واللوائح الداخلية للإصلاح.



وخلال جلسة الاجتماع الانتخابية تم التوافق بالإجماع على تسمية رئاسة هيئة الشورى المحلية للإصلاح واختيار بدر ابراهيم خالد رئيساً.



كما تم انتخاب هيئة رئاسة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح محافظة ارخبيل سقطرى مكونة من: احمد جمعان سعد رئيساً، ومبارك هادف مبارك امينا للمكتب، واحمد سالم القيسي أمينا مساعدا، وفقا للموقع الرسمي للحزب.



وفي بيان الانعقاد أكدت هيئة شورى الإصلاح المحلية تمسكها بالثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث باعتبارها أرضية صلبة تم التوافق عليها من جميع الأطراف المحلية والاقليمية والدولية.



كما دعت هيئة شورى الإصلاح المحلية بسقطرى الشعب اليمني بكل مكوناته بالاصطفاف الوطني لاستعادة الدولة ومؤسساتها ضد مليشيا الحوثي باعتبارها جماعة انقلابية لا تؤمن بالسلام.



وأدانت هيئة شورى الاصلاح المحلية بسقطرى، استمرار الاخفاء القسري لعضو الهيئة العليا للإصلاح الاستاذ محمد قحطان، ودعت لممارسة الضغط لإطلاق سراحه مع بقية المعتقلين دون قيد أو شرط، كما جددت إدانتها جريمة اغتيال الشيخ عبدالله الباني عضو هيئة شورى الاصلاح بمحافظة شبوة بعد تأديته لصلاة عيد الفطر المبارك مطالبة بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.