شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المغتربين في "السعودية" لن يستطيعوا النوم من الفرح بعد هذا القرار التاريخي الذي أصدره "الملك سلمان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - آخر القرارات السعودية للاجانب واحدة من الأمور التي زاد الحديث عنها في الفترة الأخيرة، والتي قامت المملكة العربية السعودية باتخاذها للعمل على تنظيم الشؤون المتعلقة بالمقيمين في الدولة بطريقة أفضل، وقد اتخذت هذه القرارات بعد إلغاء نظام الكفالة، وهو الأمر الذي سهل كثيراً في تنقل الأجانب أو المقيمين بطريقة أكثر سهولة، وهذه القرارات هي محور موضوعنا في السطور القادمة.

حرصت وزارة العمل داخل المملكة على توضيح القرارات الخاصة بالأجانب المتواجدين على الأراضي السعودية، والتي سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بها فيما يلي

تقوم المملكة بتحمل كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، لكن يشترط أن يكون العمل ساري إلى أكتوبر 2022.

• كما تتحمل المملكة التكاليف الخاصة بالمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات على الأقل، ويستمر ذلك حتى عام 2024.

• يتم منع صاحب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب، ولن يسمح لأصحاب العمل الاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، وفي حال تقرر ذلك في فترة سابقة فإن ذلك يكون بعد موافقة صاحب العمل.

• اتخذت وزارة الصحة آخر القرارات السعودية للاجانب والتي تم فيها تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، كما يتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي.

• تقرر كذلك حرمان الموظفين من التعويضات بعد طردهم من العمل في حال نفاذ جميع التحذيرات الموجهة لهم.كما قررت الوزارة إلغاء تعيين السعوديين فقط في فئات مهنية محددة، منها على سبيل المثال: (مديري المبيعات- استشاري طب الأسنان- الأمناء الطبيين والتنفيذيين- أصحاب المتاجر- المحاسبين- المشترين- كبار المحاسبين- الممرضات- استشاري أسنان- الطبيب- الصيدلي- المورد).

جاء الهدف من القرار السابق بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمة بجانب تخفيف العبء على العمالة الأجنبية الوافدة.

قرارات الجوازات السعودية الجديدة 1444

اتخذت هيئة الجوازات السعودية تبعاً للقرارات السابقة، لاسيما التي تتعلق بالاجانب المقيمين داخل المملكة؛ عدداً هام من القرارات، منها:

– منح وزارة العمل السعودية الفرصة للمغتربين للحصول على فرصة تبديل الوظائفكما أعلنت مصادر أخرى أن رسوم المرافقة سوف تتوقف عند حد 800 ريال سعودي فقط.

– أعلنت مصادر أخرى كذلك أن العديد من الوافدين الاجانب عادوا إلى 20 وظيفة داخل الدولة، كما أعلنت رغبتها عن تقليل العبء المالي على العمالة الوافدة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

حرصت المملكة على إعفاء عدد معين من الوافدين من الرسوم الخاصة بالمرافقة، ومن بين هذه الفئات ما يلي:

• زوجة المقيم.

• الأطفال السعوديين لكن آبائهم غير سعوديين.

• العامل الداخلي.

• المهاجرون من دول مجلس التعاون الخليجي.

• كما تم منح الإعفاء الضريبي للشركات التي يعمل فيها أقل من 5 موظفين.

• أُعلن كذلك أن تجاوز عدد العاملين في أي شركة عدد 9 موظفين؛ يتم إعفاء 4 منهم من دفع الرسوم.رسوم العمالة الوافدة 2023 / 1444

شهد حفل افتتاح مجلس التجار الذي جرى بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين؛ القرارات الجديدة الخاصة برسوم الوافدين، منها:

– الإعلان عن نظام التعويضات المالي للعمالة الوافدة والمعمول بها داخل المملكة.

– كان هذا النظام يعتمد على تحصيل مبلغ يتراوح من 300 إلى 400 ريال سعودي شهرياً، وقد تم رفع التكلفة إلى 500- 600 ريال سعودي شهرياً.

– أما هذا العام فمن المتوقع أن تتراوح الرسوم بين 700 و800 ريال سعودي.

– تتبع هذه القرارات بشكل مباشر عدد الموظفين، وذلك تبعاً لما ورد في برنامج التوازن المالي لعام 2016.

المغتربين في السعودية لن يستطيعوا النوم من الفرح بعد هذا القرار التاريخي الذي أصدره الملك سلمان

المغتربين في السعودية لن يستطيعوا النوم من الفرح بعد هذا القرار التاريخي الذي أصدره "الملك سلمان".