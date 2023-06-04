شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تزف هذا الخبر السار لكافة السعوديات الراغبات بالألتحاق بهذا العمل وتكشف هذه الشروط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة "جندي" للكادر النسائي، اعتبارا من اليوم حتى نهاية الأسبوع.
وأوضحت "اللجنة" أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر منصة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14/ 11/ 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 19 / 11/ 1444 هـ، على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين المطلوبة.
وتضمنت الشروط:
- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى
- تكون سعودية الأصل والمنشأ
- يستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة
- حسنة السيرة والسلوك والسمعة
- غير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة
- أن يكون لدى المتقدمة هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم
- ألا يكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب
- ألا تكون متزوجة من غير سعودي وتجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول.
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