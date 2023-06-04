شكرا لقرائتكم خبر عن بغمضه عين وبسبب مقلب بسيط سعودي ينهي حياة صديق طفولته.. شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بغمضه عين وبسبب مقلب بسيط سعودي ينهي حياة صديق طفولته.. شاهد التفاصيل

لا تزال قصة حرق مواطن سعودي في سيارته، مثار اهتمام الشارع السعودي بعد تداول مقطع فيديو لصراخ الضحية بعد تعرضه للحرق وسط غضب الشارع السعودي، ومطالبته بأشد العقوبة على الجناة، بحسب ما تداوله نشطاء وسائل التواصل تحت وسم «#بندر_القرهدي» عبر منصة تويتر

وكشف رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة حول حادثة وفاة أحد الأشخاص حرقاً على يد صديقه، داخل مركبته في أحد المواقف بحي الإسكان الجنوبي في محافظة جدة، ذاكرين أن المقتول كان في العقد الرابع من عمره، وهو أب لولدين ويعمل مضيفاً جوياً، مشيرين إلى أنه قُتل غدراً على يد صديق طفولته، في الحي الذي يسكن فيه الجاني.

تفاصيل الحادث، حاول المغدور إنقاذ نفسه بالخروج من سيارته والتوجه إلى الطريق العام، وهو يردد بأعلى صوته «أيش سويت أنا أخوك..!»، وذلك بحسب مقطع فيديو متداول وثق جزءاً من الحادثة. وأضافت المصادر وفق «العربية» أن المغدور حاول الذهاب للمركز الصحي الذي يقع بالحي نفسه، حيث أوصله شخص إليه، دون أن يعلم بأمر الحادثة، مشيرة إلى أنه تحدث مع الحارس بالمركز، ثم تم نقله للمستشفى، إلا أنه توفي بعد ذلك. وكانت شرطة محافظة جدة قد ألقت القبض على مواطن، لإضرامه النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثراً بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :