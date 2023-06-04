شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عندما يغضب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تكون هذه النتائج…شاهد كيف فصل رأسه عن جسده بلمح البصر والخارجية السعودية تصدر بيان ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

وقالت الوزارة السعودية في بيان إنها نفذت “حُكم القتل تعزيرا بثلاثة جناة بالمنطقة الشرقية لإقدامهم على انضمامهم لخلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين” علاوة على “إدانة أحدهم باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات”.

وذكر البيان أن الثلاثة أدينوا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت عقوبة الإعدام بحقهم قبل أن يحظى الحكم بتأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة المحكمة العليا.

وبلغ عدد الإعدامات المرتبطة بالإرهاب المنفذة في السعودية خلال الشهر الماضي تسعة، ثمانية منها نفذت في المنطقة الشرقية. ويحمل سبعة من هؤلاء الجنسية السعودية.

ومنذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 44 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي 2022، أعدمت المملكة 147 شخصا من بينهم 81 شخصا في يوم واحد، أكثر من ضعف عدد الإعدامات في العام 2021 البالغ 69.

وفي الآونة الأخيرة، لم تعد تقارير وسائل الإعلام الحكومية تقدم تفاصيل بشأن كيفية تنفيذ عمليات الإعدام، لكن المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان؛ بسبب معدلات الإعدام المرتفعة.

وتقول السلطات السعودية إن المتهمين استنفدوا جميع درجات التقاضي، مشددة على أن “حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين”، بحسب البيان.

ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.