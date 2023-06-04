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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الصحة السعودية اصدرت توضيح غلى حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك في ردها على سؤال عن إمكانية السماح لزوجات المواطنين الأجنبيات بتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية . شرط واحد من: اليمن الآن ووضح حساب “الصحة 937” أن: الأجنبية لديها أهلية علاج في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بشرط أن يكون للزوجة إقامة مكتوب بها زوجة مواطن سارية المفعول، أو تكون مضافة في سجل الأسرة ”. مختلف التخصصات وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة، أنها أجرت 290.140 عملية جراحية غير حرجة في مختلف التخصصات الجراحية خلال عام 2022م في مختلف مناطق المملكة. عملية جراحية وأوضحت الوزارة أنها قدمت للمستفيدين العديد من خدمات الرعاية الصحية ، وتمثلت في إجراء 49662 عملية في منطقة الرياض، 8765 في منطقة تبوك، 13866 في محافظة الطائف، 5543 في محافظة القريات، 2631 في محافظة القنفذة، 22157 في منطقة القصيم . عملية جراحية غير حرجة وفي منطقة الحدود الشمالية أجرت الوزارة 7106 عملية، و10146 في منطقة نجران، و16196 في منطقة مكة المكرمة، و17853 في منطقة المدينة المنورة، و 19919 في منطقة جازان، و18594 في محافظة جدة . ك أ 10162 في منطقة حائل، و6935 في محافظة حفر الباطن، و20184 في المنطقة الشرقية، و7616 في محافظة بيشة، و8771 في منطقة الباحة، و 24428 في منطقة عسير، و5937 في منطقة الجوف، و13669 في محافظة الأحساء السعودية توجه ضربة قاسية لكل مواطن متزوج من أجنبة وتحرمهم من هذه الميزات بدءا من اليوم : السعودية توجه ضربة قاسية لكل مواطن متزوج من أجنبة وتحرمهم من هذه الميزات بدءا من اليوم.

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