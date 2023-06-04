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عدن - ياسمين التهامي - مواصفات ومميزات السيارة الأكثر طلباً.. تويوتا برادو 2023 وسعرها الجديد في السعودية

تعتبر سيارة لاند كروزر برادو من السيارات القوية والمتينة التي تتميز بأدائها الرائع وقدراتها العالية في جميع أنواع الطرق وفي هذه المقالة سنستعرض معا مواصفات ومميزات سيارة لاند كروزر برادو حتى نتعرف عليها وسنتحدث عن التحسينات التي أُضيفت إليها لتعزيز أدائها وتجربة القيادة الممتعة بها.

مواصفات سيارة لاندكروزر برادو 2023

التصميم الخارجي للسيارة تتميز لاند كروزر برادو بتصميمها العصري والأنيق الذي يجمع بين القوة والفخامة.

بها مصابيح أمامية LED عالية الكفاءة، وتصميم ديناميكي للهيكل الخارجي يعزز الأداء الهوائي والاستقرار على الطرق الواعرة.

تتمتع لاند كروزر برادو بقوة وأداء عالي وقوي على الطرق.

تحتوي السيارة على محرك V6 سعة 4.0 لتر يولد قوة تصل إلى 278 حصانًا.

يتميز المحرك السيارة بتقنية الحقن المباشر للوقود مما يزيد من كفاءة استهلاك الوقود ويوفر أداءً متميزًا في جميع الظروف.

تُعد سيارة لاند كروزر برادو خيارًا مثاليًا للمغامرين وعشاق الطرق الواعرة لقدرتها العالية على هذه الطرق.

بقية التفاصيل في الاسفل

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مميزات سيارة لاند كروزر برادو 2023

تتميز السيارة بنظام دفع رباعي قوي يوفر ثباتًا وتحكمًا ممتازًا على الطرق الواعرة.

تتميز سيارة لاندكروزر برادو بنظام تعليق قوي ومتطور يسمح بالتكيف مع التضاريس الصعبة ويوفر راحة ممتازة للركاب.

يساهم نظام التعليق المتطور في تقليل الاهتزاز والصدمات على الطرق الصعبة مما يجعل تجربة القيادة أكثر استقرارًا وسلاسة.

تمتاز بنظام الدفع الرباعي متعدد الوضعيات فهذه السيارة تتيح تحديد وضع الدفع المناسب لظروف القيادة سواء كنت تسافر على الطرق الواعرة أو طرق ممهدة فيمكنك اختيار الوضع المثالي للحصول على الأداء الأمثل والثبات على الطرق.

يتوافر بها نظام تكنولوجيا المساعدة على القيادة تأتي لاند كروزر برادو بتقنيات حديثة تعزز الأمان وتساعدك في القيادة بكل يسر.

بها ميزات نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم الديناميكي للثبات VSC، ونظام مساعدة الصعود والنزول في المنحدرات، ونظام الرؤية الخلفية لمساعدتك على الركن بسهولة.

التجهيزات الداخلية المريحة تتمتع سيارة لاند كروزر برادو بتجهيزات داخلية فاخرة وعملية.

تشمل هذه الميزات مقاعد مريحة قابلة للتعديل ومغطاة بأقمشة وجلد عالي الجودة، وبها نظام تكييف الهواء المزدوج للراحة في جميع الأوقات سواء نهارا أو ليلا.