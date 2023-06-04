توجيهات حكومية بتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين المرضى وكبار السن

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، السبت، فروعها في الداخل، ومراكز القنصليات المعتمدة في الخارج، بتسهيل إصدار الجوازات، وخاصة للمرضى وكبار السن، ودعت المواطن للإبلاغ في حال حدوث أي تجاوزات.

جاء ذلك على لسان وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، العميد عبد الجبار سالم، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء سبأ الحكومية.

ووجه الوكيل سالم، بتذليل كافة الإجراءات والمعاملات للمواطنين وخاصة للمرضى وكبار السن والفتيات والنساء، وتسهيل إجراءات حصولهم على الجوازات وإنجازها سريعًا؛ وعدم تأخيرها تقديراً لظروفهم الاستثنائية.

وأكد أن هذه التوجيهات هي سياسة متبعة وثابتة في عمل المصلحة، وإلزام الموظفين التابعين للمصلحة بها بشكل مستمر، والتأكيد والحرص عليها باعتبارها أساس الخدمة التي تقدمها المصلحة لكافة المواطنين.

وأشار الوكيل سالم إلى أن ما تم تناقله في بعض المواقع الإخبارية عن وضع إحدى الفتيات والتعامل معها من قبل موظفي المصلحة لم يكن بالصورة التي تم الترويج لها، ولكن الفتاة لاقت اهتمامًا وعناية وتم إنجاز جوازاتها في وقتٍ قياسي خلال يوم واحد فقط.

وجدد توجيهاته لكافة الفروع بالاهتمام بالمواطنين وتذليل الصعوبات كافة، داعيًا إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أية حالات عرقلة للمعاملات أو ما شابه.

يأتي هذا في ظل الزحام الكبير من قبل المواطنين لاستخراج جوازات من المحافظات المحررة، بعد رفض الجوازات والوثائق الصادرة من قبل مليشيا الحوثي، منذ 2018.