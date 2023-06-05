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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تُوضح المدة المقررة لرجوع من خرج ولم يعد بتأشيرة جديدة وإلغاء بلاغ التغيُّب

ردت المديرية العامة للجوازات السعودية على استفسارات بعض المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، من بينها التعرف على المدة المسموح بها حتى يتم إلغاء بلاغ عن العمالة المنزلية للتغيب عن العمل، بالإضافة إلى المدة المُحددة لعودة من خرج ولم يعد إلى المملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة.

مدة منع دخول من خرج ولم يعد

وردت المديرية على استفسار من أحد المواطنين بشأن شخص لديه طلع للإجازة وخرج ولم يعد منذ عامين ونصف العام، فكام من المدة للعودة بتأشيرة جديدة للمملكة، وجاء الرد بأن المسموح بها لعودة من خرج ولك يعد مُجددًا هي 3 سنوات.

بقية التفاصيل في الاسفل

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مدة إلغاء بلاغ التغيب

أما فيما يتعلق بالمدة المسموح بها لإلغاء بلاغ التغيب، فأشارت الجوازات إلى أنها تتمثل في 15 يوماً حتى يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية عبر تواصل الإلكترونية أو عن طريق منصة أبشر الإلكترونية.

وذكرت المديرية بأبرز الخدمات التي يُمكن الحصول عليها من خلال خدمة “تواصل” الإلكترونية:

وذكرت المديرية بأبرز الخدمات التي يُمكن الحصول عليها من خلال خدمة “تواصل” الإلكترونية:

جواز السفر السعودي وتصاريح السفر.

إجراءات هوية المقيمين في المملكة العربية السعودية.

تصريح سفر خاص.

تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية للأشقاء اليمنيين.

تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية للأشقاء السوريين.

نقل الخدمات.

تعديل المهنة.

تجديد وتمديد جوازات السفر.

خدمات البلاغات.

الخدمات الخاصة بالمكفولين والتابعين.

إجراءات هوية المقيمين خارج المملكة.

تأشيرات الخروج والعودة النهائي.

تأشيرات الزيارة.

التصاريح الخاصة بالدول المستثناة.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة.