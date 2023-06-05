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عدن - ياسمين التهامي - وحش الصحراء تعود سعر تويوتا هايلكس 2023 في السعودية وأبرز مواصفات الأداء

يهتم عشاق سيارات البيك أب بالبحث حول سعر تويوتا هايلكس 2023 في السعودية، باعتبارها من أفضل سيارات العلامة اليابانية في هذه الفئة، والتي يميل إليها أصحاب الأعمال التجارية في أغلب الأحوال.

سعر تويوتا هايلكس 2023 في السعودية

وباتت سيارات البيك أب من الفئات المفضلة لدى الكثير لما توفره من مزايا متعددة وأداء يناسب المدينة والطرق الوعرة والمهام الشاقة، وتتوفر تويوتا هايلكس 2023 في السوق السعودي بـ غمارة أو غمارتين، وذلك من خلال وكيلها المحلي شركة عبداللطيف جميل.

بقية التفاصيل في الاسفل

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أسعار تويوتا هايلكس 2023 غمارة

نبدأ مع رصد سعر تويوتا هايلكس 2023 في السعودية (غمارة واحدة) وفقاً لآخر تحديث للعلامة اليابانية:

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة DECKLESS 2.4L غمارة ديزل – 87,400 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GL 2.4L غمارة ديزل قصير – 95,335 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GL 2.8L غمارة ديزل قصير – 98,325 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GLX 4×4 2.4L غمارة ديزل طويل – 116,380 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GLX 4×4 2.8L غمارة ديزل طويل – 119,945 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GLX 4×4 2.8L غمارة ديزل طويل أوتوماتيك – 124,890 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GLX 2.7L غمارة بنزين قصير – 95,220 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة 4×4 2.7L غمارة بنزين طويل – 105,800 ريال سعودي شامل الضريبة

أسعار تويوتا هايلكس 2023 غمارتين

والآن،إليكم سعر تويوتا هايلكس 2023 في السعودية (غمارتين) وفقاً لآخر تحديث للعلامة اليابانية:

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GL 4×2 2.4L غمارتين ديزل – 109,595 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GL2 4×4 2.4L غمارتين ديزل – 127,995 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئةغمارتين ديزل SGLX 4×4 2.4L – 154,790 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة SGLX 4×4 2.4L غمارتين ديزل أوتوماتيك – 160,310 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة SGLX 4×4 2.8L غمارتين ديزل – 162,380 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة SGLX 4×4 2.8L غمارتين ديزل أوتوماتيك – 168,245 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GLX Executive 2.7L غمارتين بنزين – 113,045 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئةGLX2 Executive 2.7L غمارتين بنزين – 117,875 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئةSGLX 4×4 2.7L غمارتين بنزين – 136,045 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة SGLX 4×4 2.7L غمارتين بنزين أوتوماتيك – 141,450 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئةADV 4×4 4.0L غمارتين بنزين أوتوماتيك – 170,775 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة ADV 4×4 2.8L غمارتين ديزل أوتوماتيك – 181,125 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GR Sport 4×4 4.0L غمارتين بنزين أوتوماتيك – 171,120 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2023 فئة GR Sport 4×4 2.8L غمارتين ديزل أوتوماتيك – 184,805 ريال سعودي شامل الضريبة

مزايا سيارة تويوتا هايلكس 2023 في السعودية

وبعد استعراض سعر تويوتا هايلكس 2023 في السعودية، نصل الآن إلى أهم ما يُميز سيارة البيك أب اليابانية، فرغماً عن أن سيارات البيك أب كانت تهم خلالل فترة زمنية معينة أصحاب الأعمال التجارية فقط، إلا أنها باتت الآن تجذب الجميع، وذلك مع تطور مفهوم البيك أب، وحصولها على تصاميم وتجهيزات عالية المستوى.

وتعد هايلكس من أفضل سيارات البيك أب،ولعل ما زاد من جاذبيتها هو حصولها على تحديث فيس ليفت العام الماضي، والذي عزز مظهرها الأنيق والجريء الذي يؤثر في قرار الشراء بدون شك بجانب الأداء.

وكما ذكرنا في البداية، تنقسم سيارة هايلكس 2023 في السعودية إلى غمارة وغمارتين، وعلى الرغم من تشابه كل منهما في بعض الجوانب، إلا أن يميل الأغلبية إلى الغمارتين والتي نرصد لكم مواصفاتها تفصيلاً في السطور التالية:

تصميم تويوتا هايلكس 2023 (غمارتين)

تتمتع سيارة البيك أب اليابانية بتصميم خارجي جريء وعصري، وتميزت بتلك الخطوط البارزة والحادة التي حصلت عليها على جانبيها وأعلى غطاء المحرك.

وتميزت هايلكس 2023 في السعودية، بحصولها على مقدمة جريئة ومُميزة، أشبة بتلك الواجهة التي حصلت عليها سيارة الإس يو في راف فور، فجاءتبحواف سوداء أو فضية حسب الفئة.

بالإضافة إلى ذلك حصلت سيارة تويوتا هايلكس 2023 في السعودية على مصابيح أمامية معدلة، بالإضافة إلى تزويدها بأضواء نهارية بتقنية LED، ومصابيح خلفية عصرية، والتي تعمل كذلك بتقنية LED.

بالإضافة إلى ما سبق تميزت بحصولها على مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً، فيما ارتكزت على عجلات مقاس 18 بوصة.

ومن أبرز مزايا هايلكس 2023، هو أنها تتوفر في السوق السعودي من خلال ألوان متعددة وفريدة من نوعها، كما هو موضح :