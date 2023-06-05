شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غضب الامير حسين من زوجتةالسعودية رجوة بعد مصافحتها زوج اخته لن تصدق ما الذي فعله فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطه اثارت عضب ولي العهد الامير حسين وظهر بالفيديو زوج شقيقته الاميرة وهو يقبل الاميرة رجوة. وسط غضب زوجها الاالامير حسين ردة فعل قاسية من الامير حسين على مصافحة زوج اخته لزوجته رجوة لن تصدق ماذا فعل والتقطته الكاميرا دون علمه فيديو لحظة غضب الأمير حسين على مصافحة زوج اخته لزوجته السعودية رجوة آل سيف.. لن تصدق ماذا فعل! (فيديو) ردة فعل قاسية من الامير حسين على مصافحة زوج اخته لزوجته السعودية رجوة لن تصدق ماذا فعل "فيديو.

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